طرح هادی روستایی مأمنی برای زمین خواران و دلالان شده است

به گزارش ایلنا، سید کریم معصومی خسروآبادی نماینده شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه) با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران به ویژه مردم گیلان زمین، گفت: گرامی می‌دارم یاد و خاطره تمام شهیدان به ویژه شهدای ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز را به تمام دانش‌آموزان میهن اسلامی تبریک عرض می‌کنم.

نماینده شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس، افزود: وضعیت اقتصادی کشور گرفتار بحران‌هایی نظیر تورم، بیکاری، فقر و گرانی است که جملگی آنها زخم‌های عمیقی بر پیکره این ملت زده است؛ در این میان خانواده‌ها، کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران و بازنشستگان، کشاورزان و جوانان، دسته‌های مردمی هستند که با آوار مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمایندگان وظیفه دارند تا فریاد مردم را به گوش مسئولان برسانند، اظهار داشت: این وظیفه نمایندگان است که صدای مردم باشند،رهبر معظم انقلاب فرمودند؛مسئله معیشت و زندگی مردم صحیح ترین شاخص برای سنجش کارآمدی و صلاحیت مدیران است؛ در این شرایط اقتصادی، بانک کشاورزی که باید حافظ منافع مردم و موتور رشد اقتصادی کشور باشد، متأسفانه عملکرد این نهاد نشان می‌دهد که بیشتر درگیر بازی‌های سیاسی و نوسانات بی‌پایه است؛ نرخ ارز، تورم و ناپایداری پول ملی و باعث خالی‌تر شدن جیب مردم شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی انرژی، به ویژه در حوزه سوخت، اظهار داشت: این ناترازی حاصل بی‌توجهی به ظرفیت‌های پالایشگاهی و ضعف شدید وزارت نفت در تنوع‌بخشی به سبد انرژی است؛ به وزیر نفت تذکر می‌دهم تا اجرای کامل بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه را در اولویت قرار دهد.

این نماینده مردم تأکید کرد: امروز روز دانش آموز است آقای وزیر می‌شود بفرمایید برای دانش آموزان و معلمان سرزمینم چه کرده‌اید معلم معمار نخستین خشت معمار نخستین خشت تعلیم و تربیت است اما به قول صائب ؛«خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج» ،در یک آموزش و پرورش بیمار معلم شنا کردن در خشکی را به شاگردان خود آموزش می‌دهد، اما در دریا از او امتحان می‌گیرد و در نتیجه معلم و دانش آموز هر دو غرق می‌شوند،معلم در معیشت خویش و دانش آموز در آینده مبهم و بی سرانجامش.

وی در ادامه افزود: اما می‌خواهم از آلام و دردهای مردم حوزه انتخابیم شهرستان‌های فومن و شفت بگویم مردمانی پاک نفس با فرهنگ غنی در دل طبیعت از دهستان‌های نصیر محله چوبر،جیرده و ملا سرای شفت تا آلیان و مناطق دیگر فومن ثابت کرده‌اند که عاشق کشور خود هستنداما مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.

نماینده مردم فومن و شفت یادآور شد: طرح هادی روستایی که اصالت و رسالت آن نجات روستاییان از چنگال بی‌عدالتی بود، دیری است که به دلیل اجرای ناصواب و تبعیض آمیز هیولای ذلت و خفت روستاییان، مأمنی برای زمین خواران و دلالان شده است.

وی در ادامه یادآور شد: سازمان محیط زیست و منابع طبیعی گویا تنها رسالتشان دشمنی و مقابله با روستا نشینانی است که خود بهترین حافظ منابع طبیعی و محیط زیست هستند، اما جالب است که تصرفات آبا و اجدادی آنان را نادیده گرفتند و آنان را در زمره زمین خواران قلمداد می‌کنند به والله مردم روستا نشین نه غاصب و نه زمین‌خوار هستند، بلکه غاصبین و زمین خواران مرفه آن زورمداران مرفه بی‌درد غیر بومی هستند که در دل جنگل‌ها ویلاهای رنگارنگ ساختند و نقشه‌های مناطق حفاظت شده و نقشه‌های دهه ۴۰ هرگز برای آنان اجرا نمی‌شود، بلکه محملی برای سیاه نمایی و قلع و قمع کلبه‌های ۲۰ متری دامداران می شود تا بدین وسیله اقدامات ناصواب و بی‌عدالتی محض را توجیه کرده و به ریش روستاییان مظلوم بخندند.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به رئیس جمهور ادامه داد: آقای دکتر پزشکیان آیا کوچ غریبانه فرزند روستایی که در شهرهای بزرگ خانه به دوش سرنوشت تلخ خود است را دیده‌اید؟ این کوچ غریبانه روستایی را از زمینی که به خیال وزیر شما برای روستازادگان ماهیت کشاورزی دارد و در لوای همین لفظ کلیشه‌ای دهن پرکن، حسرت ساختن خانه را به دل فرزند روستایی می گذارید، ساختن برج‌ها و ویلاهایی که چون هیولای ستم، خار چشم روستاییان است را با کدامین عیار عدالت می‌سنجید.

معصومی خاطرنشان کرد: آیا بحران مسکن که گلوگاه دولتمردان را می‌فشارد و بر حلبی آبادها می‌افزاید، حاصل این نگاه‌های تبعیض آمیز نیست پیشنهاد می‌دهم قانونی مصوب شود تا هر کشاورز و دامدار بتواند در زمین آبا و اجدادی خویش حداقل یک انباری برای نگهداری ادوات کشاورزی و دامداری خود داشته باشد، آقای دکتر پزشکیان؛ با ارادتی که به حضرتعالی دارم،عرض می‌نمایم که نگذارید شب تیره بر ظهر عدالت بتازد و بیایید یک بار برای همیشه طومار بی‌عدالتی و کوچ غریبانه مورد رسیدگی قرار دهید.

