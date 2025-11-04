نیک بین در تذکر شفاهی مطرح کرد:
هرکسی به ایجاد اختلاف داخلی دامن بزند در زمین دشمن بازی می کند
نماینده مردم کاشمر و خلیل آباد در مجلس با تأکید بر ناتوانی دشمن برای ضربه زدن به کشور از طریق خارج از مرزها گفت: امید رژیم صهیوینستی به نابسامانی بازار و اختلافات داخلی ایران است لذا هر کس به نابسامانی بازار و اختلاف در ایران دامن بزند، در زمین دشمن بازی میکند.
به گزارش ایلنا، سید جواد نیکبین در نشست علنی امروز ( سهشنبه؛ ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: مرگ بر آمریکا تنها یک شعار نیست، بلکه برآیند یک شعور ملی است؛ شعوری که از مبارزه خسته نشده و میداند دشمنی آمریکا با ایران قوی و باعزت، یک دشمنی ذاتی است. لذا به دولتمردان و ملت بزرگ ایران عرض میکنم که مردم ایران را امیدوار به غرب و آمریکا نکنید. با دشمن، محکم و قوی سخن بگویید و از مواضع ایران قوی کوتاه نیایید، چراکه اگر یک قدم کوتاه بیایید، آنان از شما عبور خواهند کرد.
نماینده مردم کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در مجلس افزود: این را بدانید که دشمن از بیرون مرزها هیچ غلطی نتوانسته و نمیتواند بکند. امید آمریکا و دشمن، به درون کشور و به مسئولین غربپرست و نارضایتی مردم است. امید رژیم صهیونیستی نیز به نابسامانی بازار و اختلافات داخلی ایران است لذا هر کس به نابسامانی بازار و اختلاف در ایران دامن بزند، در هر پست و مقامی ـ از دولت گرفته تا نماینده مجلس ـ در زمین دشمن بازی میکند. اگر وضع اقتصادی مردم نامطلوب است، مقصر آن مسئولین هستند.
وی خطاب به وزیر نیرو ادامه داد: ازمحل ناترازی برق، فقط ۳۰۳ همت عدمنفع در سال ۱۴۰۳ ایجاد شده و ۱۴۰ همت ضرر و زیان داشتهایم. وزیر نیرو، نمایندگان، استانداران و تمامی مسئولین کشور مقصر ایجاد این وضعیت هستیم.
نیکبین همچنین خطاب به وزیر نفت با انتقاد از عدم اجرای قانون و گسترش قاچاق تصریح کرد: در این شرایط راه حل را گران کردن بنزین میدانی! اگر به قانون عمل میکردید، شفافیت، برنامهریزی درست و جلوگیری از قاچاق محقق میشد. قانون ابلاغ شده و قرار بود در تیرماه اجرا شود، اما متأسفانه این امر انجام نشده است. باید بپذیریم ما و وزارتخانهها مقصر هستیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: قرار بود حقوق کارمندان و کارگران در ششماهه دوم سال در شورای عالی مصوب شود تا با نرخ تورم افزایش یابد؛ اما آیا شورای عالی جلسهای برگزار و مصوبهای تصویب کرده است؟ آیا میتوان با ۱۵ میلیون تومان زندگی کرد؟ این نارضایتیهای موجود است که دشمن به آن امید دارد.
وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی نیز گفت: اگر با همین روند جلو برویم، قیمت گوشت در شب عید بالای دو میلیون تومان خواهد رسید.
نیک بین خطاب به وزیر اقتصاد ضمن گلایه از صف های طولانی برای دریافت وام ازدواج و اخذ ضمانت نامه های مختلف بیان کرد: مردم سهم خود را پرداخت کردهاند، اما دولت سه ماه است که سهم نانواییداران را پرداخت نکرده است.