عسکری در نطق میان دستور:
تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی باید اولویت نخست دولت باشد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی باید اولویت نخست دولت باشد، از قوه قضائیه خواست با دستگاه هایی که در زمینه مقابله با بیماری تب برفکی کوتاهی کرده اند برخورد کند.
به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری، نماینده مردم داراب و زرین دشت در صحن علنی امروز ( سه شنبه، 13 آبان ماه ) مجلس شورای در نطق میان دستور ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و تبریک به مناسبت سیزدهم آبانماه، روز دانشآموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکای جنایتکار، در تذکری به هیات رئیسه، گفت: بر اساس قانون، استیضاحها و سؤالات نمایندگان باید در اسرع وقت اعلام وصول شود و حریت و اقتدار مجلس بر پایه عمل به قانون استوار است و ما در آغاز ورود به مجلس سوگند یاد کردهایم که در ایفای مسئولیت خود نهایت دقت و صداقت را داشته باشیم بنابراین از هیات رئیسه انتظار میرود در اعلام وصول سؤالات و استیضاحها تسریع کند تا جایگاه نظارتی مجلس تقویت شود.
وی در تذکری به رئیسجمهور و دستگاههای مسئول در حوزه امنیت غذایی، افزود: امنیت غذایی از مباحث جدی جوامع بشری و مهمترین ارکان امنیت ملی کشور است و متأسفانه در تأمین کالاهای اساسی شاهد کوتاهی و سهلانگاری هستیم و امروز مجموعه دولت، معاونتهای ذیربط و بانک مرکزی باید تأمین کالاهای اساسی را به عنوان اولویت نخست خود قرار دهند، چرا که مردم از وضعیت موجود به شدت گلهمند هستند.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: در بخش اجرایی و عملیات حوزه کشاورزی کوتاهیهای جدی مشاهده میشود و به عنوان نمونه، کاهش سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی در حالی اتفاق افتاده که حدود ۱۰ درصد از سوخت کشور مربوط به بخش کشاورزی است.
وی ادامه داد: شیوع بیماری تب برفکی و سهلانگاری در مقابله با آن خسارات سنگینی به دامداران وارد کرده و امنیت غذایی کشور را تهدید میکند و در استان تهران حدود ۱۷۰۰ دام مولد تلف، بیش از ۵۰۰۰ دام مولد حذف و نزدیک به ۲۲۰ هزار رأس دام آلوده شدهاند و این موضوع امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته و ضروری است قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به طور جدی نسبت به بررسی علل و برخورد با کوتاهیها در این زمینه اقدام کنند.
عسکری با انتقاد از نبود نهاده های کشاورزی، تأکید کرد: امروز باغداران، دامداران و مرغداران از وضعیت موجود بهحق گلایهمند هستند و وزارت جهاد کشاورزی در انجام مأموریتهای خود عملکرد مطلوبی نداشته؛ متأسفانه شاهد افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی هستیم، بدون آنکه پاسخگویی مشخصی وجود داشته باشد، دستگاههای نظارتی باید نظارت مستمر و مؤثر بر بازار داشته باشند، چرا که توان مردم محدود است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، یادآور شد: دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت تأخیر و کمکاری می کند و انتظار میرود هرچه سریعتر لایحه طرح جامع آبخیزداری برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وی ادامه داد: در زمینه تخصیص ارز نیز بیعدالتی آشکاری وجود دارد در حالیکه برای واردات کالاهای لوکس و خودروهای گرانقیمت ارز اختصاص مییابد اما بخش کشاورزی که تأمینکننده قوت مردم است از این منابع بیبهره مانده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به امهال و استمهال وامهای کشاورزی اقدام فوری انجام دهند تا کشاورزان و دامداران بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
عسکری همچنین خطاب به وزیر راه و شهرسازی، گفت: با توجه به حادثه اخیر در منطقه فورگ داراب، لازم است مسیر قلعه بیابان به رستاق و از رستاق به منطقه فورگ هرچه سریعتر اجرایی و عملیاتی شود تا مشکلات مردم منطقه برطرف شود.