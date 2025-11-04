تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی باید اولویت نخست دولت باشد

به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری، نماینده مردم داراب و زرین دشت در صحن علنی امروز ( سه شنبه، 13 آبان ماه ) مجلس شورای در نطق میان دستور ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و تبریک به مناسبت سیزدهم آبان‌ماه، روز دانش‌آموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکای جنایتکار، در تذکری به هیات رئیسه، گفت: بر اساس قانون، استیضاح‌ها و سؤالات نمایندگان باید در اسرع وقت اعلام وصول شود و حریت و اقتدار مجلس بر پایه عمل به قانون استوار است و ما در آغاز ورود به مجلس سوگند یاد کرده‌ایم که در ایفای مسئولیت خود نهایت دقت و صداقت را داشته باشیم بنابراین از هیات ‌رئیسه انتظار می‌رود در اعلام وصول سؤالات و استیضاح‌ها تسریع کند تا جایگاه نظارتی مجلس تقویت شود.

وی در تذکری به رئیس‌جمهور و دستگاه‌های مسئول در حوزه امنیت غذایی، افزود: امنیت غذایی از مباحث جدی جوامع بشری و مهم‌ترین ارکان امنیت ملی کشور است و متأسفانه در تأمین کالاهای اساسی شاهد کوتاهی و سهل‌انگاری هستیم و امروز مجموعه دولت، معاونت‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی باید تأمین کالاهای اساسی را به عنوان اولویت نخست خود قرار دهند، چرا که مردم از وضعیت موجود به شدت گله‌مند هستند.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: در بخش اجرایی و عملیات حوزه کشاورزی کوتاهی‌های جدی مشاهده می‌شود و به عنوان نمونه، کاهش سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی در حالی اتفاق افتاده که حدود ۱۰ درصد از سوخت کشور مربوط به بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: شیوع بیماری تب برفکی و سهل‌انگاری در مقابله با آن خسارات سنگینی به دامداران وارد کرده و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند و در استان تهران حدود ۱۷۰۰ دام مولد تلف، بیش از ۵۰۰۰ دام مولد حذف و نزدیک به ۲۲۰ هزار رأس دام آلوده شده‌اند و این موضوع امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته و ضروری است قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به طور جدی نسبت به بررسی علل و برخورد با کوتاهی‌ها در این زمینه اقدام کنند.

عسکری با انتقاد از نبود نهاده های کشاورزی، تأکید کرد: امروز باغداران، دامداران و مرغداران از وضعیت موجود به‌حق گلایه‌مند هستند و وزارت جهاد کشاورزی در انجام مأموریت‌های خود عملکرد مطلوبی نداشته؛ متأسفانه شاهد افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی هستیم، بدون آن‌که پاسخ‌گویی مشخصی وجود داشته باشد، دستگاه‌های نظارتی باید نظارت مستمر و مؤثر بر بازار داشته باشند، چرا که توان مردم محدود است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، یادآور شد: دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت تأخیر و کم‌کاری می کند و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر لایحه طرح جامع آبخیزداری برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی ادامه داد: در زمینه تخصیص ارز نیز بی‌عدالتی آشکاری وجود دارد در حالی‌که برای واردات کالاهای لوکس و خودروهای گران‌قیمت ارز اختصاص می‌یابد اما بخش کشاورزی که تأمین‌کننده قوت مردم است از این منابع بی‌بهره مانده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به امهال و استمهال وام‌های کشاورزی اقدام فوری انجام دهند تا کشاورزان و دامداران بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

عسکری همچنین خطاب به وزیر راه و شهرسازی، گفت: با توجه به حادثه اخیر در منطقه فورگ داراب، لازم است مسیر قلعه بیابان به رستاق و از رستاق به منطقه فورگ هرچه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود تا مشکلات مردم منطقه برطرف شود.

انتهای پیام/