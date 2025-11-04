هاشمی در تذکر شفاهی:
چرا وزارت اقتصاد در خصوص مجوزهای بینام اقدام مؤثری انجام نداده است
نماینده مردم بیرجند در مجلس از عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص صدور مجوزهای بینام که براساس ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها باید توسط درگاه ملی مجوزها ارائه شود تا متقاضیان بتوانند از آن استفاده کنند انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، سیدحسن هاشمی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تشکر از کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که گزارش جامعی در صحن ارائه داد، گفت: به نظر میرسد اصلاح برخی از مقررات دیگر هم به انضمام پیشنهادات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ضرورت دارد در جهت ابهام زدایی از برخی مقررات و کمک به تسهیل کسب و کارها انجام شود.
نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه میدانیم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قوانین قبل از آن از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار میتواند در اقتصاد کشور به خصوص اقتصاد کلان بسیار مؤثر باشد و باعث کاهش هزینه زمان فرایندها، صدور مجوزها و افزایش شفافیت خصوصا حذف امضاهای طلایی شود، همچنین تشویق به سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار از آثار مثبت آن است که مورد انتظار بود.
وی در قالب سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اشکالات و ایرادات مهمی در خصوص فرآیندها وجود دارد که متوجه وزارتخانه متبوع جنابعالی است، چرا در خصوص صدور مجوزهای بینام که براساس ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها باید توسط درگاه ملی مجوزها ارائه شود تا متقاضیان بتوانند از آن استفاده کنند اقدام مؤثری نشده است که در جهت تسهیل مسایل اقتصادی کشور و اشتغال کمک بسزایی کند و متاسفانه زیرساختهای لازم برای آن محقق نشده است.
هاشمی اظهار کرد: آیا دقت کردهاید چه مقدار از مجوزهای صادر شده باطل شدهاند این موضوعی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.