دولت باید به سمت برنامه محوری و استفاده از همه ظرفیت های انسانی درچارچوب دفاع ملی حرکت کند

به گزارش ایلنا، عباس گلرو در نشست علنی سه شنبه (۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود، ضمن سلام و درود به پیشگاه ملت ایران ،مردم استان سمنان و حوزه انتخابیه،گفت: سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت عرض می‌کنیم و یوم الله سیزده آبان و یاد و خاطره شهدای دانش آموز، گرامی باد.

نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی افزود: در تحولات چند ماه اخیر منطقه، بزرگترین کشتارگاه بشری،جمع همه پلیدی ها و بی شرمی ها و رذائل، بدخیم ترین سرطان انسانیت، رژیم منحوس اسرائیل؛آخر همه جنایت‌ها را علیه ملتی مظلوم و مجتهد مرتکب شد؛ ولی کک حاکمان مدعیان دموکراسی غرب نگزید.آمریکا از این جنایت شرم آور پشتیبانی کرد،اروپا همراهی و حکام منطقه سکوت کردند، اما در این تاریکی ،ظلمت و غفلت؛محور مقاومت، نور امیدی برای ملت فلسطین و ملت های منطقه و جهان شد.قدرت نرم و محبوبیت جمهوری اسلامی ایران در دنیا ضریب خورد ،محور مقاومت به رسالت تاریخی خود عمل کرد و برای نسل های آینده ماندگار شد.

وی با سلام بر شهید سیدحسن نصرالله و شهید سلیمانی و همه شهدای راه حق ،ادامه داد: رژیم اسرائیل با این نسل کشی در غزه روی نازیسم را سفید کرد، اما ملت‌ها بیدار شدند؛ دنیا در کنار فلسطین ایستاد و بشریت علیه صهیونیسم قیام کرد. رئیس کنیست اسرائیل با نمایش ویدیویی از اینکه نمایندگان مجلس شعار "مرگ بر اسرائیل" گفته‌اند، عصبانی بود، اما غافل از اینکه "مرگ بر اسرائیل" شعار همه دنیا شد رئیس جمهور آمریکا گفت، ایران با شعار "مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا" نفرت پراکنی می‌کند، اما جنایت رژیم صهیونیستی به حدی بود که شعار "مرگ بر آی دی اف" یعنی ارتش اسرائیل جهانی شد. گروه های رپ خوان اروپایی و آمریکایی فریاد آزادی فلسطین و مرگ بر ارتش اسرائیل سر دادند؛ رژیم اسرائیل به بهانه مقابله با "یهودستیزی" هر جنایتی مرتکب شد ،اما این جنایت‌ها "صهیونیست ستیزی" را فراگیرتر کرد تا جایی که رئیس جمهور آمریکا اعتراف کرد ؛رژیم صهیونیستی اعتبار خود را نزد افکار عمومی از دست داده و منفور شده است.

رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید براینکه امروز اسرائیل منفورترین رژیم دنیا و صهیونیست یک لکه ننگ در تاریخ است،اظهار کرد: بالاترین حجم تنفر نسبت به صهیونیست و آژانس های مخفی یهود در اروپای قرن ۱۸ و ۱۹ کلید خورد و در این جنایت اخیر اسرائیل در غزه نیز ،بیشترین حجم احساسات ضداسرائیلی ضدصهیونیستی در اروپا نمایان شد.سوال این است چرا در اروپا ؟ چرا در مهد به اصطلاح تمدن و مدعی دموکراسی به ویژه در آلمان، با آژانس یهود چنین کردند؟ پاسخ این سوال را صدراعظم آلمان باید بدهد! فصل نو در آستانه ظهور است، فصل نوین که پایانش، پایان رژیم صهیونیستی است.

گلرو با تاکید براینکه در وضعیت داخلی کشور ضمن تاکید بر کمک به دولت ،آنچه مشهود است اقدام برنامه محوری در وزارتخانه های کلیدی است،مطرح کرد: علی رغم تحریم ها،می شود کشور را با ثروت و منابع موجود و سرمایه انسانی ،به بهترین نحو مدیریت کرد. دولت باید برنامه محور باشد ،متاسفانه وزارتخانه ها دچار روزمرگی شده و راهبردهای نو و ابتکار عمل های حل المسائلی ندارند. دولت باید اقتدارگرا باشد؛با مشاهده وضعیت بازار و نرخ کالا و ارز؛نوعی رهاشدگی مزمن در کشور مشهود است و اقتداری در کنترل بازار و قیمت‌ها دیده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه دولت باید عدالت محور باشد،توضیح داد: اما شاخصه‌های عدالت محوری در کشور رو به ضعف است. دولت باید با محوریت دانش بنیان و فناوری های نوین کشور را اداره کند، سوال این است که سهم فناوری و دانش نوین و هوش مصنوعی که می تواند شتاب دهنده تولید، کاهش دهنده مصرف و تقویت کننده فرایند بهینه سازی در کشور باشد،در همه حوزه ها چه میزان است؟ وزارت نیرو با بحران ناترازی مواجه است ،سهم فناوری در مدیریت منابع و کاهش مصرف کجاست؟ وزارت جهاد کشاورزی با بحران نهاده،اتکا به واردات ،قطع برق و آب کشاورزی، عدم مدیریت آب کشاورزی و عدم عبور از روش غرقابی به روش نوین آبیاری قطره‌ای ،تعدد دستگاه‌های دخیل در مدیریت امور روستا مواجه است؛ این در حالی است که کشور از دشت های حاصلخیز ،منابع آبی کافی و جوانان مستعد و مشتاق کار کشاورزی برخوردار است،اما در کشاورزی و دامداری همچنان شاهد عدم توسعه یافتگی هستیم، جایگاه ویژه فناوری در وزارت کشاورزی کجاست؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه وزارت صمت با بی کیفیتی خودرو،زمین گیر شدن صنایع بزرگ،رهاشدگی معدن و سومدیریت بازار مواجه است،تاکید کرد: برنامه وزیر در کیفی سازی خودرو چیست؟ برنامه وزارت صمت در احیای معدن چیست؟فقط معدن می‌تواند کشور را در این شرایط کمبود اعتباری،نجات دهد، اما ظالمانه‌ترین قانون در کشور قانون معدن است؛ معدن انفال و جزو حقوق عامه است و این ثروت می‌تواند منبع درآمدی جایگزین نفت باشد.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش نیز با فقدان استراتژی و بی تکلیفی یا کُندی تحول بنیادین عدم تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و متاسفانه فقدان کنترل نظارت در برگزاری صحیح و عادلانه آزمون ها مواجه است،گفت: دولت باید به سمت برنامه محوری،عدالت محوری، اقتدارگرایی،استفاده از همه ظرفیت های انسانی درچارچوب دفاع ملی حرکت کند.

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه،خاطرنشان کرد: اقدامات دولت شهید رئیسی و دولت کنونی ،در عرصه زیرساختی و توسعه روستایی و شهری قابل تقدیر است. روستاهای مناطق بسیار سردسیر گازرسانی شد. شبکه ارتباطات روستایی از جمله اینترنت پرسرعت به روز رسانی و کامل شد، زیرساخته‌ها و تجهیزات جدیدی به حوزه بهداشت و درمان اضافه شد، در عرصه دانش بنیان زنجیره زیست بوم فناوری در حوزه انتخابیه با محوریت پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان ایجاد و ارتقا پیدا کرد.فرودگاه سمنان با اخذ مجوز مرز هوایی به مقصد نجف اشرف برای زائران عتبات عالیات پرواز مستقیم برقرار کرد ،در عین حال مشکلاتی هم داریم که انتظار می‌رود وزرای مربوطه توجه جدی داشته باشند.

گلرو با تاکید براینکه اصلی‌ترین چالش حوزه در شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه موضوع کم آبی است ، تصریح کرد: از وزیر نیرو درخواست دارم، نسبت به اجرای پروژه آبرسانی به سمنان تسریع کند. سمنان در مسیر غرب به شرق در یک گذر تاریخی به نام جاده ابریشم قرار دارد، اما وضعیت ریل تهران__سمنان _مشهد،بزرگراه "حرم تا حرم" ومسیرهای شمال به جنوب مانند جاده فیروزکوه _سمنان ،وضعیت مطلوبی ندارد که فاجعه بار است.

نماینده مردم سمنان،مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: سمنان در حوزه بهداشت از جمله حوزه‌های محروم محسوب می شود،گرچه در سنوات اخیر تحولاتی در حوزه زیرساختی رخ داده، اما با توجه به اینکه در مسیر مسافران و زائران علی ابن موسی الرضا(ع) قرار دارد و خدمات ملی ارائه می دهد؛از حیث اعتبارات،امکانات و تجهیزات در سطح مطلوب نیست ،انتظار داریم رسیدگی شود.

انتهای پیام/