به گزارش خبرنگار ایلنا، امیرحسین ثابتی در تذکر شفاهی گفت: امروز روز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار است. اما ای کاش آسیب شناسی می کردیم ببینیم چرا در غلبه بر استکبار داخلی و قارون درجا زدیم.تعارف را بگذاریم کنار خیلی جاها قارون های جدید ساختیم، پای آن ها ایستاده ایم و بعد نتیجه‌اش وضع امروز شده است.

وی ادامه داد: یکی از این قارون ها بابک زنجانی است. کسی که سالهاست یک معما شده و بدهی هایش را نتونسته بدهد و من اخیرا مطلع شدم که دوباره یک فرصت دو ماهه دیگر به او داده اند آن هم در برابر چیزی که می خواهد با رمز ارز غیر رسمی یک مشت جنس بنجل را به عنوان بدهی اصلی اش به ما بدهد.

وی تصریح کرد: من تعجبم از دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه است و از آنها می خواهم که محکم در این قضیه بایستید و مجلس حمایتتان میکند و حق ملت را از این فرعون ها و قارون های داخلی برید بگیرید و امیدوارم این دو ماه آخر هم واقعا دیگر تمدید نشود و اگر می توانه بدهی اش را بدهد وگرنه با او برخورد شود و باید محاکمه شود.

ثابتی تصریح کرد: در رابطه با تلگرام هم من اخیرا جزئیاتی به دستم رسیده که متاسفانه نه تنها توافق شده بلکه باز هم پای بابک زنجانی در میان است. اصلا ماجرا فیلتر و رفع فیلتر نیست. مردم عزیز دارند شما را سر کار میذارند همانهایی که سال نود هفت تلگرام را بستند، آقای روحانی و آذری جهرمی امروز ادامه هایشان در این دولت میخوا هند رفع فیلتر کنند و این را به شما بفروشند.

وی ادامه داد: در حالی که ماجرا باز هم بابک زنجانی است در متن توافق اخیر ایران با تلگرام اومده که شرکت نیکا پی مرجع انحصاری تبادلات مالی تلگرام در ایران باشد. این شرکت متعلق به آقای بابک زنجانی است. ببینید اقتصاد سیاسی وقتی اشکال داشته باشد اینطوری شما را بازی می دهند می روند یک توافقاتی را انجام می دهند و پشت پرده می بینیم که یک سری رانت های جدید است که یک سری آدم های تکراری نیز پشت آن هستند.

وی تصریح کرد: این توافق طبق اصل 77 باید در مجلس بیاید و رای گیری شود اگر فسادی در آن نباشد و تلگرام در ایران دفتر بزند و پاسخگو باشد من هم به رفع فیلتر تلگرام رای مثبت می دهم اما اگر فساد در آن باشد حتما باید جلوی ان گرفته شود.

وی تصریح کرد: مسئله آخر تذکر به آقای پورمحمدی است ما قانون همسان سازی بازنشستگان را گذاشتیم که این عزیزان تکریم شوند نه تحقیر. الان فیش حقوقی بازنشستگان رابه ما نشان می دهند که 50 هزار تومان افزایش داشته اند من این را پیگیری می کنم تا به انشالله به حقشان برسند.

انتهای پیام/