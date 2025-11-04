سخنگوی دولت در نشست خبری:
کارت گام جایگزین وام ازدواج نیست/ دولت قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیهای ندارد
سخنگوی دولت گفت: برخلاف برخی برداشتها، کارت گام جایگزین وام ازدواج نیست و هرکدام در جای خود قرار دارند و وام ازدواج حذف نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود با اشاره به ثبت مشاهیر ایرانی در یونسکو گفت: نام بایزید بسطامی و علامه طباطبایی در یونسکو به ثبت رسیده است و این نشان از دیپلماسی علمی دارد.
سخنگوی دولت ادامه داد: نمایشگاه دستاوردهای نانو برگزار شد و هزار و ۷۳۵ دستاورد در این نمایشگاه عرضه شده است.
وی افزود: امروز گردش مالی ۶۵ هزار همت است و متوجه میشویم چقدر تأکید مقام معظم رهبری در بعضی از رشتهها درست است.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: ۶۳ کشور امروز مقصد صادراتی کشور ما هستند و ۱۶۳ میلیون دلار درآمد ما است.
وی درخصوص پرداخت خسارات حادثه بندر شهید رجایی گفت: تا به حال هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان پرداخت شده است و ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر باید پرداخت شود که در دست بررسی است.
مهاجرانی درباره اینکه آیا بناست با کارت رفاهی، وام ازدواج حذف شود، گفت: خیر، اینطور نیست؛ کارت «گام» یک چیز دیگر است. برخلاف برخی برداشتها، کارت گام جایگزین وام ازدواج نیست و هرکدام در جای خود قرار دارند و وام ازدواج حذف نخواهد شد.
مهاجرانی درباره اهداف برنامه هفتم بیان کرد: امضای تفاهمنامهای به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال در مناطق کمتر برخوردار است. این تفاهمنامه در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه و با همکاری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به امضا رسیده است.
وی تأکید کرد: این اقدام در جهت ایجاد اشتغال پایدار، تولید ملی و حمایت از ۱۷,۵۰۰ طرح تولیدی و ایجاد ۲۶ هزار فرصت شغلی انجام شده است. امیدوارم با اجرای چنین برنامههایی بتوانیم آنچه را که شایسته مردم ایران، بهویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار است، تحقق بخشیم.
سخنگوی دولت درخصوص نمایشگاه «فر ایران» بیان کرد: نمایشگاه فر ایران روز چهاردهم آبانماه برگزار میشود. این نمایشگاه نمادی از اقتدار علمی کشور است و فرصتی مناسب برای شرکتهای فعال در حوزههای داروسازی، نفت، انرژی، هوش مصنوعی، نرمافزار، کشاورزی، بهداشت و سلامت است و دستاوردهای علمی فرزندان این مرز و بوم را به نمایش میگذارد.
وی تأکید کرد: ارزش فروش محصولات این نمایشگاه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و صرفهجویی ارزی حدود یک تا دو میلیارد دلار نیز حاصل گردیده است. تعداد شرکتهای حاضر در این نمایشگاه چشمگیر بوده و تنوع محصولات عرضهشده اهمیت بالایی دارد.
مهاجرانی تأکید کرد: کسانی که امروز این نوآوریها را رقم میزنند و برای کشور افتخار علمی و اقتصادی میآفرینند، همان دانشآموزانی هستند که روزی در مدارس این سرزمین تحصیل میکردند. از اهالی رسانه نیز درخواست میکنم از این نمایشگاه بازدید کنند و این تلاشها را بازتاب دهند.
وی در خصوص اصلاح قیمت بنزین گفت: دولت قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیهای، چه هزار و ۵۰۰ و چه ۳ هزار تومان، ندارد و به عبارتی بنزین سهمیهای با این قیمت عرضه خواهد شد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: دولت دغدغه جدی دارد که چگونه میشود سیاستهای حمایتی را به افراد نیازمند منتقل کرد. لذا مطالعات و دیدگاههای کارشناسی اجماع بر این است که در سیاستهای کنونی، اقشار کمبرخوردار سهم خود را دریافت نمیکنند؛ به عبارتی افراد برخوردارتر سهم بیشتری دارند. لذا اگر مرور کنیم، روزی چند میلیارد دلار بنزین وارد میکنیم. در راستای ساماندهی ارز واردات بنزین، باید در جهت معیشت مردم، توسعه صنعت و زیرساختها اقدام کنیم. بنابراین دولت قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیهای ندارد.
مهاجرانی درباره فلر سوزی گفت: فلرسوزی موضوعی است که موجب نارضایتی مردم در بخشهای مختلف میشود؛ خوشبختانه خاموشی ۳۰ مشعل در ۱۱ واحد بهرهبرداری از هدررفت ۲۹۵ میلیون فوت مکعب از گازهای فلر جلوگیری میکند که درآمد سالانه ۵۵۰ میلیون دلاری و تولید ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی و تأمین خوراک برای شرکتهای زیرمجموعه در صنایع پتروشیمی از دستاوردهای این موضوع است. تفاهمنامه این موضوع با حضور دکتر پزشکیان منعقد شد و دولت چهاردهم به دنبال اجرای تعهدات خود در این زمینه است.
مهاجرانی درخصوص پیگیری دولت درخصوص موضوع آب گفت: با توجه به کمبارشی پاییز و کاهش منابع آبی، صرفهجویی در استانهای مرکزی و تهران ضروری است. در جلسه شورای عالی آب نیز بر بازچرخانی و مدیریت مصرف تأکید شد. تابستان گذشته با همراهی مردم و اجرای طرح انتقال آب از قزوین، بدون بحران سپری شد و انتظار میرود در پاییز خشک پیشرو نیز چنین همکاری تداوم یابد. روز گذشته نیز طرحهایی به ارزش ۲۷ هزار میلیارد تومان در وزارت نیرو افتتاح شد.
مهاجرانی درباره فیلترینگ گفت: فیلترینگ در دستور کار است و اجازه بدهید این کار دنبال شود.
سخنگوی دولت درباره اینکه قانون مجلس در خصوص تعلیق همکاریهای ایران با آژانس انرژی اتمی گفت: آقای گروسی در اظهارات اخیر خود تأکید کردند که ایران هیچگاه برنامه هستهای نظامی نداشته و ندارد. برخلاف برخی برداشتها، این موضوع بهروشنی در سخنان ایشان آمده است.
وی تأکید کرد: ما به سه دلیل اساسی هیچگاه به سمت ساخت بمب هستهای نخواهیم رفت. نخست، مبنای فرهنگی و تاریخی ماست که با چنین مسیری سازگار نیست. دوم، مبنای اعتقادی ماست و بر اساس فتوای صریح، تولید و استفاده از سلاح هستهای حرام است. سوم، مبنای اخلاقی ملت ایران است که بر پایه انسانیت و اخلاقمداری حرکت میکند.
مهاجرانی بیان کرد: همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات و نظارت شورای عالی امنیت ملی انجام میشود و همه اقدامات در مسیر منافع ملی کشور است. در این زمینه وفاق و هماهنگی کامل میان دولت و مجلس وجود دارد.
سخنگوی دولت درباره برنامههای دولت برای مهار نقدینگی و تورم و چشمانداز عددی تورم برای سال ۱۴۰۵ گفت: نکته اولی که میخواهم بر آن تصریح کنم این است که دولت با عدد و رقم کار میکند و طبیعتاً با اشراف بر تمامی دادههایی که از مراکز معتبر نظیر مرکز ملی آمار و همچنین بانک مرکزی دریافت میکند، برنامهریزیهای خود را انجام میدهد. در راستای پولی که در جامعه تزریق میشود و به عبارتی برای کنترل نقدینگی، برنامههایی که بانک مرکزی اجرا میکند نظیر حراج سکه، کمک میکند تا نقدینگی تا حدی مدیریت شود. البته درک میکنیم که مردم نگران داراییهای خود هستند و به همین جهت است که دولت در حال برنامهریزی است تا بازارهایی مطمئن ایجاد شود تا افراد بتوانند سرمایه خود را در آنها بهدرستی بهکار گیرند.
وی افزود: در بخشهای مالی غیرتورمی، اقداماتی نظیر طرح «رویش» اجرا میشود که هدف آن جذب سرمایههای مردمی در بخش تولید است؛ به عنوان مثال، اگر فردی در منزل خود طلا دارد، میتواند آن را به عنوان ضمانتی برای دریافت وام در راستای تولید بهکار گیرد، نه در جهت افزایش نقدینگی که موجب رشد تورم شود. طرح دیگری تحت عنوان «اعتبار ملی» نیز در قالب برنامههای اعتباری تعریف شده که به تقویت زنجیره تولید کمک میکند. رویکرد دولت در این زمینه، رویکردی کاملاً علمی است؛ بهگونهای که کل زنجیره اقتصادی را مورد توجه قرار میدهد و از نگاه مقطعی پرهیز میکند. در بخشهای مالی و بودجهای، کاهش هزینههای غیرضروری در دستور کار دولت قرار دارد. همچنین مولدسازی داراییهای راکد و اصلاح ساختار بودجه از جمله موضوعاتی است که سازمان برنامه و بودجه بر آن تأکید جدی دارد. نظم بودجهای از جمله عواملی است که میتواند بهصورت مؤثر در کنترل تورم نقشآفرین باشد.
مهاجرانی درباره عددی تورم سال آینده گفت: در خصوص اعداد و ارقام نیز، صندوق بینالمللی پول در پیشبینیهای خود که در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر کرده، اعلام داشته است که نرخ تورم ایران برای سال آینده ۴۱.۶ درصد خواهد بود. البته این رقم پیشبینی است و ممکن است با تغییر شرایط، اصلاح شود.
مهاجرانی با اشاره به یکصد ساله شدن مخابرات در ایران گفت: ما در حال گذار از کابل مسی به فیبر نوری هستیم. افزایش کیفیت ارتباطات دغدغه ماست و فیبر نوری میتواند به ارتقای کیفیت کمک کند؛ همچنین موضوع هوشمندسازی در دستور کار دولت است، بهویژه رویکرد اقتصاد سکویی ـ پلتفرمی و نگاه زیستبومی ـ اکوسیستمی را در برنامه داریم.
وی افزود: شهروندان نسبت به تنوع سامانهها گلایه دارند و دولت نیز بهشدت به دنبال یکپارچهکردن سامانهها و تحقق رویکرد پلتفرمی و اکوسیستمی است تا ارتقای کیفیت خدمات برای شهروندان محقق شود.
مهاجرانی درخصوص تأمین مسکن کارگری گفت: نظارت بر کیفیت ساخت مسکن توسط مهندسانی که عضو نظام مهندسی هستند صورت میگیرد و استانهای یزد، کرمان، کرمانشاه، هرمزگان، خوزستان، سمنان و خراسان رضوی استانهایی هستند که موضوع مسکن کارگری در آنها به مرحله تفاهمنامه رسیده است. همچنین نظارت عالی بر این موضوع نیز توسط ادارهکل راه و شهرسازی همان استان صورت خواهد گرفت و طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، تاکنون زمین برای ۹۴ هزار واحد مسکونی در ۶ استان تأمین شده است.
مهاجرانی درخصوص تلاشهای دولت برای تسهیلات حمایتی همچون وام ازدواج و فرزندآوری گفت: دولت در این بخش اقدامات قابل توجهی انجام داده است، از جمله تحقق ۱۰۴ درصد از سهمیه تسهیلات ازدواج. همچنین تاکنون ۷۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به ۳ میلیون و ۶۳۵ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده و ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری نیز به ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار نفر ارائه شده است. ۹۰ درصد از تسهیلات فرزندآوری تا دهم آبانماه پرداخت شده است و کارت رفاهی تحت عنوان «کارت امید مادر» نیز از یکم فروردین ۱۴۰۵ به مادران ارائه خواهد شد. همچنین طرح «یسنا» به عنوان یکی از طرحهای اجرایی در راستای حمایت از خانواده و فرزندآوری در حال اجراست.
وی تأکید کرد: وامهای ضروری دیگر در قالب قرضالحسنه و جعاله نیز به هموطنان پرداخت میشود؛ همچنین در راستای حمایت از مصرفکنندگان و خانوار، کارتهای رفاهی متصل به اوراق «گام» به عنوان ابتکاری در جهت رفع نیاز خانوار و توانمندشدن زنجیره تولید در حال پرداخت است. دولت بر اشتغال و تولید تأکید ویژه دارد و تلاش میکنیم اشتغال در بنگاههای خرد پایدار بماند، چراکه ۷۰ درصد اشتغال کشور وابسته به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط است.
مهاجرانی درخصوص بانک آینده بیان کرد: این بانک وارد فرآیند «گزیر» شده است؛ این بدان معناست که دارایی و بدهی این بانک در حال بررسی است. باید اجازه دهیم املاک و داراییهای این مجموعه ارزشگذاری شود و پس از آن است که میتوان درباره موضوعات بهدرستی صحبت کرد. انتقال ناترازی از هر مجموعهای به بانک مرکزی خط قرمز سیاستهای اقتصادی دولت است؛ به هیچ وجه اجازه این امر را نخواهیم داد و نمیتوانیم اجازه دهیم که منفعتطلبی عدهای از جیب بیتالمال پرداخت شود. چنانچه فروش اموال و داراییها کفاف بدهیها را ندهد، همانطور که پیش از این اعلام کردیم، سهامداران حقیقی متکفل پرداخت بدهیها هستند.
سخنگوی دولت درباره پرداخت کالابرگ گفت: هر شهروندی که احساس میکند باید یارانه بگیرد و دریافت نمیکند، حتماً به سامانه رفاهی مراجعه کرده و اطلاعات خود را بارگذاری کند. همکاران ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهشدت پیگیر این موضوع هستند. ۷۲ میلیون نفر یارانه میگیرند و ۶۰ میلیون نفر هم مشمول کالابرگ هستند. این موضوع در راستای حمایت مستقیم است؛ به جهت کنترل نقدینگی نمیتوانیم حقوقها را دائم افزایش دهیم اما در راستای حفظ معیشت خانوار، کارهای جدی در حال انجام است.
مهاجرانی با اشاره به لغو مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی بر کالاهای اساسی توسط دولت بیان کرد: توقف نرخ ارز ترجیحی و توزیع چهار مرحله کالابرگ از جمله اقدامات دولت است. دولت همچنین برنامه دارد که در آبانماه نیز کالابرگ اختصاص دهد.