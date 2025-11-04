به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه در راستای آگاهی از آخرین دستاورد‌های دستگاه قضا در جهت هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بازدید کرد.

در جریان این بازدید، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن تشریح دستاورد‌های فناورانه این مرکز، توضیحاتی در خصوص سامانه‌های هوشمند دستگاه قضا ارائه داد.

حجت الاسلام پورخاقان، ضمن تقدیر از تلاش‌ها و خدمات ارزنده ارائه شده اظهارکرد: در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه، جمع‌آوری و بهره‌برداری از داده‌ها و اطلاعات تخصصی، نه تنها به‌عنوان ابزاری راهبردی در زمینه نظارت و رصد عملکرد دستگاه قضایی اهمیت ویژه‌ای دارد، بلکه نقشی مؤثر و تعیین‌کننده در اجرای کامل مفاد این سند ایفا می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: این اطلاعات با فراهم‌سازی بستر دقیق تصمیم‌سازی، به مسئولان و مدیران ارشد قوه قضاییه امکان می‌دهد تا با تکیه بر داده‌های واقعی و تحلیلی، تصمیماتی کارآمد، هدفمند و مبتنی بر شواهد اتخاذ کنند.به‌این‌ترتیب، بهره‌گیری از نظام جامع اطلاعاتی در این حوزه، گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت، افزایش کارایی، و تسریع روند تحقق عدالت در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه محسوب می‌شود.