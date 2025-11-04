به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، در دیدار استاندار و اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان، تورم را یکی از جدی‌ترین مشکلات امروز کشور عنوان کرد و اظهار داشت: گسترش بی‌رویه ساختار دولت یکی از دلایل اصلی تورم کشور است و تا این عامل ریشه‌ای رفع نشود، غلبه بر تورم بسیار دشوار خواهد بود.

رئیس جمهور درخواست‌های مکرر برای ارتقای تقسیمات کشوری را یکی از عوامل تداوم بزرگ‌تر شدن ساختار اداری کشور برشمرد و افزود: ما به جای بهره‌گیری از شیوه‌ها و ابزارهای نوین برای کارآمدتر کردن نظام اداره کشور، فکر کرده‌ایم با افزودن کارمند و مدیر می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، در حالی که این روش فقط باعث تشدید مشکلات شده است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه برای حل مشکل باید کار را از خودمان شروع کنیم، تصریح کرد: اصلاح ساختار و مدیریت مصرف را باید از خانه و همین دفتر کار خودمان آغاز کنیم. دفاتر اداری متعدد، اتاق‌های بزرگ، فضاهای بلااستفاده فراوان، چراغ‌های روشن زیاد، لزوم تهویه و سرد و گرم کردن این فضاها در تابستان و زمستان هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند که می‌توان بخش قابل توجهی از آنها را مدیریت کرد.

رئیس جمهور یگانه راه برون‌رفت از وضعیت نامساعد فعلی را بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور با تکیه بر وفاق و انسجام دانست و اظهار داشت: اقدامات مناسب بر پایه راهکارهای ریشه‌ای سامان دادن به ناترازی‌ها آغاز شده است. به عنوان مثال برای رفع ناترازی بنزین به دنبال آن هستیم که با بهره‌وری بهینه از شبکه ریلی کشور، لزوم تردد خودرو در مسیرهای درون و بین‌شهری را تا حد قابل توجهی کاهش دهیم. پنجشنبه گذشته در همین راستا بازدید مفصلی از ظرفیت‌های ریلی استان تهران داشتم.

پزشکیان افزود: درست است که در کنار همه مشکلات و ناترازی‌های داخلی، با افزایش فشارها و تحریم‌ها نیز مواجه هستیم، اما اگر از ظرفیت همسایگان پرتعداد کشور به شکل مناسب بهره بگیریم، قطعا می‌توانیم تحریم‌ها را خنثی و حتی آنها را به فرصت‌های جدی تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و نیز تقویت انسجام کشورهای منطقه تبدیل کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن به دنبال تجزیه و تضعیف ایران و دیگر کشورهای اسلامی است، تصریح کرد: کشورهای اسلامی باید در برابر دشمنان خود ید واحده باشند. جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه به دنبال جنگ و درگیری نیست، اما توان دفاعی امروز ما قابل مقایسه با پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیست و اگر دشمن مرتکب خطایی شود، پاسخی سریع، کوبنده و دردناک دریافت خواهد کرد.

پزشکیان همچنین با انتقاد از برخی اقدامات و سیاست‌ها که از آنها تحت عنوان خودتحریمی نام برد، گفت: تفویض اختیار به استان‌ها در راستای رفع همین خودتحریمی‌ها بود. استان‌های مرزی ظرفیت‌های بسیار خوبی برای کمک به رفع مشکلات دارند و با بهره‌گیری مناسب از اختیارات تفویض شده می‌توانند به شکلی موثر در این زمینه عمل کنند.

رئیس جمهور در پایان بار دیگر بر ضرورت بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی و همه ابزارها و شیوه‌های نوین و کارآمد رفع مشکلات و تأمین نیازهای کشور تأکید و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال امروز دیگر نیازی به این نیست که در همه شهرها بیمارستان ساخته شود؛ به فرض اینکه بیمارستان هم بسازیم، چه تخصص‌هایی در آن مستقر کنیم که کافی باشد. امروز به مدد فناوری‌های نوین پزشک متخصص می‌تواند از کیلومترها دورتر بیمار را معاینه و درمان کند و چنانچه ضرورت داشت برای تکمیل درمان او را به مراکز درمانی بزرگ و مجهز معرفی کند.

انتهای پیام/