کشف بیش از ۲ میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق در استان اصفهان از ابتدای سال جاری
دادستان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق، کشف و پرونده‌هایی در این خصوص در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات تشکیل شده است.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد موسویان در نشست قرارگاه عملیاتی مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی با قدردانی از تلاش‌های نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در راستای مقابله با سوداگران سوخت بیان کرد: مافیای سوخت با فرافکنی و بزرگ‌نمایی، مانع برخورد با قاچاق سازمان یافته می‌شود و لازم است دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استان شبکه اصلی و کسانی که قاچاق سازمان یافته انجام می‌دهند را ضمن شناسایی، به دادستانی معرفی کنند تا برخورد قانونی و بدون اغماض با آنان صورت گیرد.

وی در ادامه به اعمال نظارت پیشگیرانه به صورت مستمر در صدور بارنامه‌ها، رصد وضعیت صدور اسناد حمل و نقل منطبق با سامانه‌های مربوطه، اجرای طرح پایش و مقابله با سهمیه بگیران عمده سوخت، تشکیل کارگروه تخصصی و کارشناسی جهت مقابله و مبارزه با قاچاق سوخت و تشدید نظارت‌ها بر جایگاه‌های عرضه سوخت به عنوانی بخشی از اقدامات این قرارگاه عملیاتی در مقابله با قاچاق سازمان یافته سوخت در استان اشاره کرد. 

دادستان اصفهان با اشاره به گشف بیش از ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق از ابتدای سال تاکنون در استان اصفهان تأکید کرد: نفت و فراورده‌های آن متعلق به همه ملت ایران بوده و کسانی که این سرمایه را به نفع بیگانه غارت می‌کنند، در حقیقت به سرمایه و منافع مردم خیانت کرده‌اند.

 

