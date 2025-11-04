به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴، با حضور در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران، از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو ایران و نخستین نمایشگاه فناوری‌های روزآمد (فرّایران) بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین پیشرفت‌های فناورانه و تحولات تخصصی در بخش‌های مختلف علمی، صنعتی و پزشکی کشور قرار گرفت.

رئیس جمهور در بخشی از بازدید خود از این نمایشگاه که به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شده است، از دستاوردها و توانمندی‌های پژوهشگران و فناوران تجلیل و از پدیدآورندگان این دستاوردها، قدردانی کرد و اظهار داشت: بسیاری از فعالیت‌ها و اقداماتی که انجام شده است از جهات مختلف زمینه اصلاح و بهره‌وری بیشتر را فراهم می‌کند.

پزشکیان با حضور در غرفه‌های مختلف این نمایشگاه، پیشنهاداتی برای بهره‌برداری و پشتیبانی‌های لازم از محصولات نوآورانه ارائه شده در این نمایشگاه به مسئولان اجرایی ارائه کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه هر یک از این محصولات باید برای ما سودآور باشند، خاطرنشان کرد: باید نسبت به ارتقای کیفیت و صادرات این محصولات فناورانه اقدام کنیم و علاوه بر این در حوزه توسعه عدالت پزشکی، این محصولات باید در ارائه خدمت به شهروندان در مناطق محروم کشور به کار گرفته شوند. وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها نیز باید در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، از تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان حمایت‌های لازم را برای توسعه کسب و کارشان داشته باشند.

در بخش دیگر این بازدید، حسین افشین معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، تصریح کرد: نمایشگاه فرّایران با هدف توسعه فناوری‌های بومی برپا شده است. این رویداد با محوریت ارائه و نمایش جدیدترین دستاوردها و محصولات راهبردی دانش‌بنیان ایرانی در مسیر حل مسایل پیچیده کشور برگزار شده است.

افشین خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه حدود ۸۰ محصول دانش‌بنیان ایرانی در حوزه‌های بهداشت و سلامت، نفت و انرژی، هوش مصنوعی و نرم‌افزار، کشاورزی و دیگر عرصه‌های فناوری معرفی شده است.

معاون علمی و فناورری ریاست جمهوری افزود: تولید این محصولات دانش‌بنیان بومی باعث صرفه‌جویی یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار ارزبری می‌شود. در حوزه افزایش بهره‌وری نیز ۲۰۰ همت کاهش هزینه دولتی خواهیم داشت. در مجموع این محصولات که امروز در نمایشگاه فرّایران عرضه شده است، در بازار ۱۱۰ همت ارزش دارد. تمام محصولاتی که امروز به رئیس جمهور معرفی شدند حاصل تلاش متخصصان و فناوران ما در یکسال گذشته هستند.

شانزدهمین نمایشگاه نانو با حضور بیش از ۱۵۰ مجموعه فناور در محل سالن خلیج فارس و همچنین نخستین نمایشگاه فرّ ایران، با میزبانی ۸۰ محصول دانش‌بنیان و فناورانه کشورمان در محل سالن ملل نمایشگاه بین المللی تهران از ۱۱ تا ۱۴ آبان برقرار است.

نمایشگاه نانو به عنوان بزرگ‌ترین رویداد سالانه فناورانه کشور در عرصه فناوری‌های نانو و میکرو، فرصتی کم‌نظیر برای آشنایی و درک عینی از مسیر تحول علمی و صنعتی ایران در طول دو دهه اخیر در این حوزه محسوب می‌شود.

در حال حاضر، ۴۰۰ شرکت فعال در حوزه نانوفناوری در ایران مشغول به فعالیت هستند که نقش مهمی در توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای توان رقابتی کشور ایفا می‌کنند.

این شرکت‌ها با تمرکز بر تحقیق، تولید و تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر نانو، سهم قابل توجهی در ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی علم و فناوری داشته‌اند و توانسته‌اند دستاوردهایی در زمینه‌های مختلفی مانند پزشکی، مواد پیشرفته، انرژی و محیط زیست به ثبت برسانند.

این نمایشگاه به طور ویژه به معرفی نوآوری‌ها و فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌های مختلفی چون صنعت، پزشکی، کشاورزی، انرژی، محیط‌زیست، عمران، حمل‌ونقل، نساجی و تجهیزات پیشرفته می‌پردازد.

در کنار بخش‌های نمایشگاهی، نشست‌های تخصصی متعددی با حضور فناوران، پژوهشگران، سرمایه‌گذاران و صنایع با هدف انتقال دانش و فناوری، شناسایی نیازهای بازار و ایجاد ارتباطات بین‌المللی برگزار می‌شود.

نمایشگاه نانو در طول ۱۵ دوره پیشین، بستری مؤثر برای هم‌افزایی میان بازیگران زیست‌بوم علم و فناوری کشور بوده است. از نخستین دوره تا امروز، بیش از هزار شرکت و مؤسسه فناور در این رویداد شرکت کرده‌اند و صدها محصول نانویی به‌صورت رسمی معرفی و تجاری‌سازی شده‌اند.

