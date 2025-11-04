صدور مجوزهای خودکار متوقف نشده است

به گزارش ایلنا، سیدعلی مدنی زاده در نشست علنی امروز(سه شنبه ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰، گفت: ابتدا تشکر می‌کنم از نمایندگان محترم که در تهیه این گزارش نقش ایفا کردند و برای بهبود فضای کسب و کار اصلاحیه قانون را هم تقدیم مجلس کردند، در این خصوص لازم میدانم که گزارشی را در خصوص آخرین وضعیت درخواست‌ها و صدور مجوزها از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در فروردین ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ بیش از ۱۱ میلیون درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد بیش از ۸ میلیون مجوز صادر شده است .

وی ادامه داد: از ابتدای دولت چهاردهم نیز بیش از ۴ میلیون و ششصد هزار درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد بیش از ۳میلیون و پانصد هزار مجوز صادر شده و با پیگیری‌های انجام توسط دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۴ هزار و ۶۹۱ مجوز دارایی شناسنامه مصوب تعداد ۴ هزار و ۵۵۴ مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده و در فرآیند ثبت و صدور آنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود ۱۳۷مجوز هنوز به این درگاه متصل نیستند.

مدنی‌زاده تصریح کرد: اما در خصوص بندهای عنوان شده در جمع‌بندی گزارش کمیسیون یک توسعه درگاه ملی مجوزها شامل پیاده‌سازی و تکمیل فرایندهای مجوزهای زمین پایه و کلیه استعلامات پیش نیاز مجوزها در ابتدا لازم به توضیح است در گزارش کمیسیون عنوان شده است که ۵۴۴ مجوز زمین پایه از فرآیند قانونی استثنا شده‌اند، هیچ مجوز کسب و کاری خارج از فرآیند درگاه نیست و هم‌اکنون ثبت درخواست و صدور تمامی مجوزهای کسب و کار از جمله همین ۵۴۴ مجوز از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که برای این ۵۴۴ مجوز که به جهت تعداد استعلام‌ها از پیچیدگی برخوردارند برنامه خاصی با اتکا به پنجره واحد زمین دیده شده تا ضمن بازطراحی فرایند استعلام‌های بین دستگاه‌ها، زمان صدور مجوزهای کسب و کار کاهش یابد و گلوگاه‌های مهم شناسایی و حذف شود در راستای توسعه درگاه و با هدف اصلاح فرآیندهای مجوزهای زمین پایه درگاه ملی مجوزها به عنوان مرجع راهبری فنی کسب و کاری با همکاری مؤثر مراجع صدور مجوز نهادهای تنظیمگر در نقش استعلام‌دهنده و دستگاه‌های همکار از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان فناوری اطلاعاتی ایران اقدامات متعددی را انجام داده‌اند که در نتیجه تاکنون از تعداد ۶۳ مورد استعلام شناسایی شده در پنجره واحد زمین حدود ۴۲ مورد به پنجره زمین متصل شده و تعداد ۲۱ مورد نیز در فرایند آماده‌سازی است.

مدنی زاده یادآور شد: دلایل اصلی تاخیر در اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد عبارتند از یک عدم پیاده‌سازی صنعت فنی ۱۰۱۴ در برخی از دستگاه‌های تخصصی و عدم پیاده‌سازی سرویس استعلام‌های برخط به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها درگاه‌های تخصصی پیچیدگی بررسی حدنصاب راه‌اندازی کسب و کارها برای اخذ مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی لازم به ذکر است که طی مکاتباتی که صورت گرفته با مجلس محترم گزارش پیاده‌سازی نسخه جدید سند فنی در دانه منی مجوزها یا همون سند ۱۰۱۴ که پیش نیاز اتصال به پنجره واحد زمین تدید مجوزهای صادره از طریق درگاه ملی مجوزهاست به کمیسیون اصل ۹۰ کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ارائه شده است.

این عضو کابینه دولت چهاردهم، گفت: در خصوص صدور خودکار مجوزها باید توجه داشت صدور خودکار مجوزها از طریق درگاه ملی آخرین راهکار قانونگذار برای مقابله با دستگاه‌هایی است که رویه انحصاری در پیش گرفته و اراده‌ای برای صدور مجوزها ندارند، قصد وزارت اقتصاد در دوره کنونی بر این است تا جایی که می‌تواند مشکل مجوزهای معطل نزد دستگاه‌ها را با تعامل و همکاری حل نماید چرا که عزم و اراده تمام بدنه دولت چهاردهم حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است، تجربه چنین همکاری در سال ۱۴۰۴ نیز تا حدود زیادی به حل این مشکل کمک کند همچنان که با شناخت آسیب‌ها و اشکالات فنی و پیگیری‌های مستمر وبرگزاری جلسات متعدد و دستگاه‌ها از مجموع حدود ۲۰۰ هزار درخواست معطل از ابتدای راه اندازی درگاه تعداد مجوزهای دارای تاخیر به ۱۲۸ هزار مورد تقلیل یافته که این کاهش در یک بازه حدودا شش ماهه اخیر قابل توجه است.

وی افزود: از این میزان بیش از ۶۵ درصد درخواست‌های مواجه با تاخیر مربوط چهار دستگاه بوده است که خسارت صمت و وزارت جهادکشاورزی مجموعا با ۴۷ درصد درخواست‌های مواجه است و این تاخیر به دلیل مشکلات فنی ساماندهی درخواست به تعویق افتادن صدور خودکار مجوزها را داشته‌اند با این حال صدور مجوزهای خودکار متوقف نیست و در صورت طولانی شدن زمان صدور مجوزها این موضوع انجام خواهد شد هرچند که تجربه صدور مجوز خودکار تا سال‌ها ۱۴۰۳ نشان داد آنچه که از این قاعده انتظار می‌رفت به نفع شهروندان باشد گاه منجر به بناتکلیفی و سرگردانی مردم منجر شده است نمونه‌های فراوانی وجود دارد که مجوزها از درگاه ملی صادر شده اما دستگاه تخصصی موضوع از پذیرش آن خودداری نکرده و متقاضی عملا در رفتار دوگانه ی دستگاه‌های دولتی گرفتار شده است هرچند بر اساس حکم قانون مسئولی وی صدور این مجوزها بر عهده مراجع مربوطه است ولی از آنجا که احراز شرایط مجوز برعهده آن دستگاه هست این مراجع به جهت فقداد شرایط مجوز نسبت به عدم پذیرش و یا ابطال مجوزهای صادره اقدام می‌نمایند که در سامانه شکایات درگاه ملی مجوزها نیز مشهود است به گونه‌ای که عنوان ابطال مجوزهای خودکار جز سه عنوان اول مورد شکایت است اضافه می‌کنم علی رغم مطالب اظهار شده گزارش وضعیت صدور ابطال تعلیق آسیب شناسی ودکار طی نامهی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در انتها مقررات زدایی و تثبیت صدور مجوزها اساسنامه تمامی مجوزهای مصوب توسط هیئت مقررات زدایی، حذف اعمال سلیقه‌ها و امضاهای طلایی در صدور مجوزها، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز در خصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیر ضروری اداری و اراده پیش نویس، اصلاح آیین‌نامه‌های هیئت وزیران در راستای حذف مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از جمله این اقدامات است، همچنین در پروژه ساده‌سازی شناسنامه مجوزهای کسب و کار برای کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها تعداد ۸۶۹ شرط و مدرک که مربوط به رویه یا دستورالعمل داخلی بود از راهنمای دریافت مجوزها حذف شد چند مورد از تسهیل مقررات در دوره کنونی عبارتند از نمایشگاه تشخیص طبی، تسهیل در صدور مجوزهای تاکسی‌های اینترنتی برای پرداخت بهای خدمات بهره برداری از معابر و حذف پرداخت مالیات مضاعف، حذف الزام به دریافت مجوز مضاعف از شهرداری‌ها برای تردد شرکت‌های پخش دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهرها.

انتهای پیام/