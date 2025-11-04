به گزارش ایلنا، جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه ۱۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس قوه مقننه، رأس ساعت ۸ و ۱۶ دقیقه و با حضور ۲۰۵ نفر از نمایندگان آغاز شد.

روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار جلسه یکصد و سی‌ و نهم مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

- سوال جناب آقای محمد منان رئیسی نماینده قم، کهک و جعفرآباد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰

- گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

- ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲./

