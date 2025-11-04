خبرگزاری کار ایران
آغاز جلسه علنی سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ ماه/ بررسی سوال نماینده قم از وزیر علوم

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس قوه مقننه آغاز شد.

به گزارش ایلنا، جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه ۱۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس قوه مقننه، رأس ساعت ۸ و ۱۶ دقیقه و با حضور ۲۰۵ نفر از نمایندگان آغاز شد.

روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار جلسه یکصد و سی‌ و نهم مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

- سوال جناب آقای محمد منان رئیسی نماینده قم، کهک و جعفرآباد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹  و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰

- گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹  تا ۱۴۰۳

- ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون  صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲./

