محبعلی در گفتوگو با ایلنا:
وقتی اعراب از مذاکره با آمریکا صحبت میکنند یعنی خطری در حال شکلگیری است
مدیرکل پیشین خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه گفت: وقتی اعراب از مذاکره با آمریکا صحبت میکنند، مفهومش این است که خطری در حال شکلگیری است. پس از جنگ ۱۲ روزه رفت و آمدی بین ایران و کشورهای منطقه وجود نداشت. نه عمانیها می آمد و نه قطریها، صحبتی هم راجع به میانجگری نمیکردند. حال که فعالیتها دوباره آغاز شده، نشان میدهد صحبتهای کشورهای منطقه دو پهلو است، زیرا از یک سو ممکن است زمینههایی برای گفتوگو بین طرفین ایجاد شده باشد. از طرف دیگر، ممکن است احساس کنند که تهدیدی در حال شکلگیری است و تلاش میکنند این تهدید را دور کنند.
قاسم محبعلی مدیرکل پیشین خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه در رابطه با ارزیابی خود از شرایط منطقه و تهدیدات امنیتی که برای عراق و لبنان مطرح است، گفت: لبنان مستعد درگیری است. همانطور که در لبنان بحث جمعآوری سلاح و انحصار سلاح در مورد ارتش مطرح است، در مورد عراق هم همین موضوع وجود دارد. حال اینکه آیا به این سرعت فشار به دولت عراق و گروههای مسلح برای تحویل سلاح وارد میشود یا اینکه اجازه دهند این مسائل در داخل از طریق گفتوگو حل شود، بحث دیگری است.
آمادگی برای هر شرایطی وجود داشته باشد تا کشور درگیر جنگ ناخواسته نشود
وی ادامه داد: لبنان، عراق و یمن مسائلی هستند که هنوز از نگاه آمریکاییها حل نشدهاند. از نگاه آمریکاییها، اروپاییها و اسرائیل، ایران نیز در این معادله اهمیت دارد. این مسائل باقیماندهاند و احتمالاً پس از غزه به آنها رسیدگی خواهد شد. طبیعتاً باید آمادگی و برنامهریزی برای این شرایط وجود داشته باشد تا کشور درگیر جنگ ناخواسته نشود.
این کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا در رابطه با اهداف اسرائیل از حمله به عراق و احتمال حمله به ایران تصریح کرد: مسئله حمله زمینی اسرائیل به ایران از عراق، اگر نگوییم شوخی است، موضوعیت ندارد. ممکن است در عراق یک رژیم ضد ایرانی سر کار بیاید. آنها هنوز در مرکز و شمال مستعد تغییرات هستند و نمیتوان گفت که مسائل عراقق حل و فصل شده است.
ایران بر این موضوع تأکید دارد که حشد الشعبی باید سلاح خود را حفظ کند
محبعلی در خصوص توافقنامه امنیتی ایران و عراق و تهدیدات گروههای کرد در همسایگی ایران گفت: منظور از گروههایی که با ایران توافق امنیتی دارند، گروههای کرد تجزیهطلب در کردستان هستند اما ممکن است منظور غربیها و شاید عربها گروههای مسلح شیعه باشند. البته گروهها کرد که ظاهراً مورد حمایت آمریکاییها قرار دارند و با دولت مرکزی توافق دارند تا سلاح داشته باشند. در مورد خلع سلاح، ایران بر این موضوع تأکید دارد که حشد الشعبی باید سلاح خود را حفظ کند.
وی افزود: گروهی مثل پ ک ک با ایران مشکلی ندارد و مسئله اصلی آنها با ترکیه است. یکی از مسائلی که سرویس های امنیتی ترکیه مطرح میکند این است که مدعی اند پ ک ک با ایران در ارتباط است، در گذشته هم چند بار سر این مسئله بین ایران و ترکیه بحث به وجود آمده است. مسئله کردها هم مربوط به حزب دموکرات و پژاک است که تحت پوشش دولت کردستان هستند و دولت مرکزی در آن تسلط ندارد.
خطری در حال شکلگیری است
این تحلیلگر مسائل غرب آسیا درباره آشفتگی منطقهای و تلاش کشورهای خلیج فارس برای اینکه ایران وارد مذاکره با غرب شود، بیان کرد: این صحبتهای آنها دوپهلو است. وقتی اعراب از مذاکره با آمریکا صحبت میکنند، مفهومش این است که خطری در حال شکلگیری است. پس از جنگ ۱۲ روزه مدتی سکوت در منطقه حاکم بود و رفت و آمدی بین ایران و کشورهای منطقه وجود نداشت. نه عمانیها میآمدند و نه قطریها، صحبتی هم راجع به میانجگری نمیکردند. حال که فعالیتها دوباره آغاز شده، نشان میدهد صحبتهای کشورهای منطقه دو پهلو است، زیرا از یک سو ممکن است زمینههایی برای گفتوگو بین طرفین ایجاد شده باشد. از طرف دیگر، ممکن است احساس کنند که تهدیدی در حال شکلگیری است و تلاش میکنند این تهدید را دور کنند.
سیاستهای اعلامی روسیه و چین با سیاستهای عملیشان متفاوت است
وی با بیان اینکه شرایط در منطقه بلاتکلیف است، عنوان کرد: وضعیت ایران پس از بازگشت به ذیل قطعنامههای شورای امنیت طبیعی است که ریسک بالایی دارد و سرمایهگذاری و تجارت در ایران فعلاً معلق است. بعید است کشورهای دیگر حاضر به سرمایهگذاری شوند. البته روسیه و چین ممکن است همکاری کنند، اما سیاستهای اعلامی آنها با سیاستهای عملیشان ممکن است متفاوت باشد.
ما بیشترین هزینه را در منطقه پرداختیم
محبعلی خاطرنشان کرد: احتمال اینکه جنگ مجدد رخ دهد وجود دارد به این خاطر که مسائل حل نشدهای مانند یمن، لبنان، عراق و سرنوشت گروههای مسلح، برنامه هستهای و موشکی ایران در این معادلات تأثیرگذار هستند. همه این مسائل هم به هم مرتبط هستند و نمی تواند یک جا حل شود و باقی کشورها بلاتکلیف بمانند. باید صبر کرد، زیرا اوضاع بر منافع همه تأثیر میگذارد. طبیعی است که ما بیشترین هزینه را در منطقه پرداختیم و ممکن است همچنان بپردازیم. کشورهای دیگر سعی میکنند از این مسائل فاصله بگیرند تا هزینههای خود را کاهش دهند.