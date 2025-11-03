اعدام فرد متجاوز به عنف در میناب/ تجاوز به زن باردار در پوشش مسافرکش

به گزارش ایلنا مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: فردی که در پوشش مسافرکش اقدام به تجاوز به عنف در شهرستان میناب استان هرمزگان کرده بود، پس از طی مراحل قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شد.

این فرد در شهرستان میناب در پوشش مسافرکش با خودروی شخصی، دو نفر از بانوان را سوار خودرو کرده و پس از تغییر مسیر و توقف در محیط خلوت دور از جاده اصلی، قربانیان خود را با چاقو تهدید و اقدام به تجاوز کرده بود.

یکی از قربانیان این راننده شیطان صفت خانم متاهل و باردار بود که پس از مراجعه به مطب پزشک، قصد عزیمت به منزل داشته و مورد آزار قرار گرفته بود.

پس از شکایت شاکیان، پرونده در دادگاه کیفری یک در مسیر تحقیقات قرار گرفت و دادگاه با حضور متهم و وکیل وی و شکات برگزار شد.

بر اساس نتایج آزمایشات DNA و گواهی پزشکی قانونی و همچنین سایر شواهد و مستندات موجود در پرونده از جمله بررسی دوربین‌های مداربسته در طول مسیرهای ربایش، دادگاه انتصاب بزه را محرز تشخیص داد و حکم به اعدام وی در ملأعام صادر شد. با درخواست فرجام ‌خواهی متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.

پس از رد فرجام خواهی متهم در دیوان عالی کشور و تایید حکم صادره، در نهایت حکم اعدام این متجاوز به عنف اجرا و به دار مجازات آویخته شد.

