گودرزی خبر داد:
گزارش نهایی بررسی عملکرد یکساله برنامه هفتم ۱۹ و ۲۰ آبان در صحن مجلس قرائت میشود
سخنگوی هیأترئیسه مجلس با اشاره به روند بررسی گزارش عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، گفت: گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان در صحن علنی مجلس قرائت و بررسی میشود.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی با اشاره به جلسه صبح امروز (دوشنبه ۱۲ آبانماه) شورای هماهنگی مجلس، اظهار کرد: در این جلسه که با حضور رئیس مجلس، اعضای هیأترئیسه و رؤسای کمیسیونهای تخصصی برگزار شد، گزارش دولت درباره پیشرفت اجرای احکام برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: دولت یکم مهرماه ۹ گزارش مفصل از روند اجرای برنامه هفتم را در قالب ۸۰ جلد به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این گزارشها شامل ارزیابیهای ناظران مالی و اجرایی، تحقق اهداف کمی و کیفی، تطبیق احکام قانون برنامه با بودجه و همچنین وضعیت تصویب آییننامهها و مقررات لازمالتصویب است.
سخنگوی هیات رییسه مجلس تصریح کرد: یکی از بخشهای مهم این گزارش ها مربوط به احکامی است که دولت اجرای آنها را غیرممکن دانسته و دلایل خود را در قالب گزارش جداگانهای ارائه کرده است. این مجموعه گزارشها پس از اعلام وصول در مجلس، به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شد تا با حضور دستگاههای اجرایی و نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها مورد بررسی قرار گیرد.
گودرزی در ادامه بیان کرد: نتایج بررسی گزارش کمیسیونها در قالب ۱۰۵ جلسه با ۲۳۶ ساعت جلسه کاری در ۳ سطح کمیسیون، کمیته و نمایندگانی که به آنها تفویض اختیار شده بود، پیگیری و ۲۹ مهرماه به کمیسیون برنامه و بودجه برای جمعبندی نهایی ارجاع شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ۲ بند (الف) ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم، گزارش نهایی و جمع بندی گزارش کمیسیون ها، باید توسط کمیسیون برنامه و بودجه به صحن علنی مجلس ارائه شود لذا امروز در شورای هماهنگی مجلس مقرر شد که این گزارش نهایی در تاریخهای ۱۹ و ۲۰ آبانماه، در دو نوبت صبح و عصر، در صحن علنی قرائت و بررسی شود.
سخنگوی هیأترئیسه مجلس در پایان تأکید کرد: جمعبندی نهایی مجلس درباره میزان تحقق احکام برنامه هفتم در سال اول اجرای آن، در قالب بیانیه نظارتی مجلس شورای اسلامی منتشر خواهد شد. طبق ارزیابیهای مقدماتی و تحلیلهای ارائهشده در جلسه امروز، حدود ۳۰ درصد از اهداف برنامه در سال نخست تحقق یافته است که آمار دقیقتر در گزارش رسمی مجلس اعلام خواهد شد.