به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پی وقوع حادثه زمین‌لرزه شدید در منطقه «خُلم» واقع در ولایت بَلخ افغانستان، با ابراز مراتب همدردی کشورمان با مردم شریف افغانستان به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان، از خداوند برای مجروحین و آسیب‌دیدگان حادثه سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.

وی همچنین آمادگی کشورمان را برای ارائه هرگونه مساعدت به افغانستان در روند امداد و نجات آسیب‌دیدگان اعلام کرد.

انتهای پیام/