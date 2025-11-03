ابراز همدردی ایران با افغانستان در پی زمینلرزه شدید در این کشور
سخنگوی وزارت امور خارجه در پی وقوع حادثه زمینلرزه شدید در منطقه «خُلم» واقع در ولایت بَلخ افغانستان، با ابراز مراتب همدردی کشورمان با مردم شریف افغانستان از خداوند برای آسیبدیدگان حادثه سلامتی مسئلت کرد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پی وقوع حادثه زمینلرزه شدید در منطقه «خُلم» واقع در ولایت بَلخ افغانستان، با ابراز مراتب همدردی کشورمان با مردم شریف افغانستان بهویژه خانوادههای جانباختگان، از خداوند برای مجروحین و آسیبدیدگان حادثه سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.
وی همچنین آمادگی کشورمان را برای ارائه هرگونه مساعدت به افغانستان در روند امداد و نجات آسیبدیدگان اعلام کرد.