بررسی سوال نماینده قم از وزیر علوم در نشست فردای مجلس

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در تشریح دستور کار جلسه روز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه) نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت: سوال آقای محمدمنان رئیسی نماینده قم، کهک و جعفرآباد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز این هفته در مجلس بررسی خواهد شد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نمایندگان همچنین در نشست علنی مجلس به بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵بهمن ماه سال ۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴ اسفند سال۱۴۰۰ در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهند پرداخت.

وی همچنین با اشاره به ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی بیان کرد: همچنین گزارش کمسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی نیز از دیگر موارد رسیدگی در جلسه صحن علنی مجلس قرار دارد.

گودرزی افزود: گزارش کمسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ نیز در جلسه فردا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

