آیین آزادی ۱۴ زندانی محکوم به قصاص در دادستانی تهران برگزار شد

به گزارش ایلنا، در آستانه ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و در مراسمی با حضور علی صالحی دادستان تهران، یونس طرهانی معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، محمد شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نجفی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شورای حل اختلاف استان و جمعی از مسئولان قضایی، اصحاب رسانه و اولیای دم، ۱۴ زندانی محکوم به قصاص به زندگی بازگشتند.

دادستان تهران: اسلام دین قانون است، اما به گدشت و بخشش تاکید دارد

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در این آیین، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خیران، صلح‌یاران، سفیران صلح و کارکنان دستگاه قضایی در زمینه برقراری صلح و سازش، اظهار کرد: اسلام دین قانون است و پیامبر گرامی اسلام که رحمت للعالمین است، سختی قانون را شکسته تا جان انسان‌ها را از طریق صلح و سازش نجات دهد.

وی افزود: قصاص حق طبیعی اولیای دم است و در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است، اما در همان آیات شریف اشاره شده که بهتر است که از این حق گذشت شود و خداوند به اولیای دم پاداش بهشت وعده داده است.

دادستان تهران خطاب به خانواده اولیای دم، گفت: شما معامله بزرگی با خدا کردید که پاداش آن وصف ناشدنی است. این عمل کریمانه قطعا توشه دنیا و آخرت شما خواهد بود.

وی در ادامه خطاب به محکومان نیز، بیان کرد: فرصتی که امروز خداوند به لطف اولیای دم به شما بخشیده را قدر بدانید، با تمسک به اولیای الهی و اهل بیت (س) سعی کنید مسیر و راه زندگی خود را تغییر دهید. اگر اشتباهی را مرتکب شدید از آن عدول کنید و زندگی شرافتمندانه‌ای را آغاز کنید.

محمد شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ در ابتدای این مراسم، اظهار کرد: با توجه به اینکه دادسرای جنایی یکی از دادسرا‌های تخصصی دادسرای تهران است، در این دادسرا نهایت تلاش خود را برای صلح و سازش در پرونده‌ها به کار می‌گیریم. در این راستا ظرفیت خیران و صلح یاران و اعضای افراد صاحب نفوذ نیز استفاده می‌شود.

وی افزود: در این دادسرا تلاش می‌شود خانواده‌های اولیای دم با محکومان دیدار داشته باشند شاید با دیدن شرایط محکوم و گفت‌وگوی آنها، سازش حاصل شود.

شهریاری تاکید کرد: هر چند قصاص حق خانواده اولیای دم است، اما در قرآن کریم بر صلح و سازش و اصلاح ذات البین تاکید شده است. توصیه می‌کنیم که در این پرونده‌ها اولیای‌دم نگاه کریمانه و متفاوتی به موضوع داشته باشند.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای برقراری صلح و سازش، گفت: همکاران ما در دادسرا و زندان زحمات و‌ مشقات فراوانی را متحمل می‌شوند. در برخی موارد صلح یاران ما به منازل اولیای دم حتی در شهرستان‌ها مراجعه می‌کنند. تمام تلاش ما حسب قانون و دستورات ریاست قوه قضاییه در جهت برقراری صلح و سازش و عدم اجرای حکم قصاص است.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ تصریح کرد: در این جلسه نیز ۱۴ زندانی محکوم به قصاص به زندگی بازگشتند که برخی از آنها برای سپری کردن جنبه عمومی جرم روانه زندان و چند نفر آزاد می‌شوند. تعدادی از این محکومان نیز در عفو معیاری اخیر مشمول عفو و رحمت مقام معظم رهبری قرار گرفتند.

در این مراسم شهردار منطقه ۱۰ تهران نیز خانواده‌های اولیای دم را که از حق قصاص گذشتند به سفر معنوی زیارت مشهد مقدس دعوت کرد.

