به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری خود روز ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ گفت: با مناسبت مهمی روبه‌رو هستیم. فردا روز ۱۳ آبان در خاطره مردم ایران به‌عنوان روزی برای تلاش در جهت حریت و عزت ایرانیان نقش بسته است. این روز را تبریک عرض می‌کنم. منطقه ما کماکان با معضل بزرگی چون تداوم نسل‌کشی در غزه روبه‌رو است. قرار بود آتش‌بسی در این منطقه رخ دهد، اما همچنان با نسل‌کشی در کرانه باختری و غزه مواجه هستیم. ضمن اینکه ضامن‌های این توافق آتش‌بس، بیش از گذشته مسئول این شرایط هستند. روز گذشته، روز منع خشونت علیه روزنامه‌نگاران بود و وقتی در خصوص این موضوع صحبت می‌کنم، به یاد جنایات رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران می‌افتم. حدود ۲۷۰ نفر در این مدت کشته شده‌اند که خود، آماری بی‌سابقه است و این یک جنگ نیست؛ بلکه نسل‌کشی بی‌سابقه است. ۱۳ آبان معمولاً گزارش نقض حقوق بشر از سوی وزارت خارجه منتشر می‌شود و مجلس، وزارت خارجه را به تهیه این گزارش سالانه مکلف کرده است.

جفری اپستین از دشمنان ملت ایران محسوب می‌شود

بقایی درباره افشای ایمیل‌هایی از سرمایه‌داران آمریکایی و مطالب آن‌ها علیه ایران گفت: در خصوص ایمیل‌هایی که منتسب به جفری اپستین است، به اقدام نظامی و اعمال فشار علیه ایران تأکید شده است. این موضوع جدید نیست و اقدامات ضدایرانی در سامانه‌های تصمیم‌گیری علیه ایران وجود داشته است. نکته این ماجرا آن است که این فرد، متهم به قاچاق انسان، از دشمنان ملت ایران محسوب می‌شود.

وی گفت: در مورد بحث دشمنی با ایران، اخیراً در یکی از نشست‌هایی که درباره ایران برگزار شد، یکی از مقامات آمریکایی گفت که آمریکا سال‌ها سیاست دخالت در کشورها را در منطقه دنبال کرده است که باعث دشمنی و جنگ در منطقه شده است، اما متأسفانه مقامات آمریکایی از این اتفاقات و جنایات رخ‌داده در منطقه درس نگرفته‌اند. افکار عمومی در غرب باید به این واقعیت پی ببرند که سیاستمدارانشان سیاست‌هایی را در منطقه غرب آسیا دنبال کرده‌اند که جز جنایت نبوده است؛ همان‌گونه که در سوریه رخ داده و هم‌اکنون در سودان شاهد آن هستیم.

به‌زودی درباره اتهام آلودگی آب‌های ایرانی بیانیه‌ای از سوی عمان صادر می‌شود

بقایی در خصوص اتهام آلودگی آب‌های ایران در عمان و گفت‌وگو در این خصوص در جریان سفر آقای تخت‌روانچی به عمان گفت: ما پیش‌تر عرض کردیم که یک خطا بوده و به ناحق این اتهام به آب‌های ایران وارد شده است. قرار است به‌زودی بیانیه‌ای از سوی طرف عمانی صادر شود و این موضوع را تشریح کنند که آب‌های ایران مسئله‌ای نداشته است.

وی در خصوص از سرگیری مجدد مذاکرات با آمریکا و ارسال پیام از سوی عمان گفت: باید بگویم که در خصوص این مسئله، مطالب خیلی دقیق بیان نشده‌اند. سؤال این بود که آیا از طرف آمریکایی پیامی به واسطه عمان برای ما آمده است؟ خیر، این‌چنین نبوده است؛ اما واسطه‌ها همواره پیام‌هایی را رد و بدل می‌کنند، ولی این به معنای مذاکرات نبوده است.

ممکن است کارشکنی‌هایی در روند صدور ویزا در جریان برگزاری بازی‌های جام جهانی صورت گیرد

بقایی درباره تحلیل کشورهای خلیج فارس در رابطه با مسئله ایران و شرایط منطقه گفت: من تصور می‌کنم تردیدی در کشورهای منطقه وجود ندارد که مسئله اصلی، رژیم صهیونیستی است و منطقه در یک جنگ واقعی با این رژیم به سر می‌برد. ما شاهد اشغالگری در سوریه، لبنان و غزه هستیم. این اجماع در کشورهای منطقه وجود دارد که تهدید جدی و فعال، رژیم صهیونیستی است. من شما را ارجاع می‌دهم به سخنان وزیر امور خارجه عمان که اخیراً در خصوص منطقه صحبت کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره احتمال کارشکنی آمریکا در جریان برگزاری بازی‌های جام جهانی گفت: ما امیدواریم که میزبان‌های جام جهانی ۲۰۲۶ متعهد باشند به ورزش به‌عنوان یک امر غیرسیاسی. متأسفانه شاهد بودیم که این‌چنین نبوده است و ما هر کاری که بتوانیم در روند حضور ورزشکاران‌مان انجام دهیم، دریغ نخواهیم کرد.

وی گفت: اطلاع داریم که مدیران تیم ملی فوتبال ایران درخواست روادید داشته‌اند و فرصت زیادی نیست. امیدواریم کشور میزبان به تعهدات خود بدون ملاحظات سیاسی عمل کند. شنیده‌ایم که ممکن است کارشکنی‌هایی در روند صدور ویزا صورت بگیرد که امیدواریم این اتفاق رخ ندهد.

هیچ کشوری مجاز نیست در خصوص جرائم فراملی، حاکمیت کشوری را مورد تعرض قرار دهد

بقایی در خصوص وقایع اخیر در دریای کارائیب و تهدیدات علیه ونزوئلا گفت: ما موضع رسمی خود را اعلام کرده‌ایم. ما قاطعانه اقدامات آمریکا را محکوم می‌کنیم و آن‌ها را مخل صلح و امنیت بین‌المللی می‌دانیم. در خصوص ادعای قاچاق مواد مخدر، هیچ کشوری مجاز نیست در خصوص جرائم فراملی، حاکمیت کشوری را مورد تعرض قرار دهد. به هیچ عنوان تهدیدات علیه ونزوئلا وجاهت قانونی ندارد و با منشور ملل متحد مغایر است. این موضوع می‌تواند مروج الگویی خطرناک‌تر باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با دیداری که وزیر امور خارجه با خانواده شهروند ایرانی زندانی در ترکیه داشت، گفت: این دیدار در راستای حمایت از اتباع ایرانی صورت گرفته است و خانواده آقای بیضایی درخواست داشتند که مطالب‌شان را مطرح کنند و از فرصت استفاده کردند. هر یک از شهروندان ایرانی که در هر جای دنیا مشکلی داشته باشند، توسط وزارت خارجه پیگیری می‌شود.

وی درباره نظر و مصوبه شورای امنیت درباره وضعیت صحرای غربی گفت: موضع ما روشن است و همیشه از حق تعیین سرنوشت مردم صحرای غربی حمایت کرده‌ایم. در مصوبه، به زمینه‌سازی لازم برای ارائه خودمختاری به مردم صحرای غربی اشاره شده است.

مهم‌ترین عوامل انتشار تسلیحات کشتار جمعی، یعنی آمریکا و فرانسه دارنده سلاح اتمی‌اند

بقایی درباره عزم فرانسه و آمریکا برای آزمایش هسته‌ای و موضع‌گیری‌های آن‌ها در خصوص برنامه هسته‌ای ایران گفت: این موضع‌گیری‌ها مزورانه است. از طرفی نسبت به گسترش تسلیحات هسته‌ای ابراز نگرانی می‌کنند و برنامه صلح‌آمیز کشوری را تحت فشار قرار می‌دهند و از طرف دیگر، تعهدات خودشان در معاهده منع اشاعه و سایر معاهده‌ها برای خلع سلاح را زیر پا می‌گذارند. این جای تأسف دارد. مهم‌ترین عامل انتشار تسلیحات کشتار جمعی، خود کشورهای آمریکا و فرانسه هستند که دارنده سلاح اتمی‌اند.

وی درباره برخی اخبار ضد و نقیض در خصوص تماس مقام آمریکایی با مقامات عراق گفت: ما در هر گفت‌وگویی با کشورهای همسایه، از جمله عراق، راجع به مسائل امنیتی گفت‌وگو داریم. این تهدیدات را نوعی مداخله در امور داخلی عراق، با وجود انتخابات این کشور، می‌دانیم. این تهدیدات مغایر با حاکمیت ملی عراق و نشانگر ماهیت مداخله‌جو و تجاوزکار آمریکا است. این تهدیدات تأثیری در عزم مردم عراق درباره آنچه صلاح خود بدانند ندارد.

طرف‌های مقابل بپذیرند که در هیچ مذاکره‌ای قرار نیست از حقوق مسلم خود بگذریم

بقایی در خصوص شروط آمریکا برای مذاکره و شروط ایران گفت: اکنون شرایط روشن است. حقوق و منافع ملت ایران باید محترم شمرده شود و باید طرف‌های مقابل بپذیرند که ایران حقوق غیرقابل‌کتمانی دارد و در هیچ مذاکره‌ای قرار نیست از حقوق مسلم خود بگذریم. اگر این فهم و واقعیت‌نگری ایجاد شود، می‌توان گفت شرایط فراهم است تا گفت‌وگو صورت گیرد، اما در شرایط فعلی در این مرحله قرار نداریم.

امنیت و استقلال برای همه کشورهای همسایه و برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد

بقایی درباره تهدیدات آمریکا و اسرائیل علیه لبنان گفت: تهدید علیه لبنان، تهدیدی مستمر است. بیش از هزاران مورد نقض آتش‌بس از سوی رژیم صورت گرفته است. در اینکه اقدام رژیم و تهدیدات، مطلقاً نقض حقوق بین‌الملل بوده، شکی نیست، اما رژیم وقعی ننهاده است. لبنان حق دفاع از خود دارد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهار یک مقام ایرانی درباره انحلال حشد الشعبی و احتمال جنگ در عراق گفت: امنیت مرزهای ما، امنیت کل منطقه است. نیروهای مسلح ما با دقت تحرکات را رصد می‌کنند و در تماس نزدیک با عراق هستیم. ما نشان داده‌ایم که در دفاع از خود با تمام توان اقدام می‌کنیم. امنیت و استقلال برای همه کشورهای همسایه و برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و حتماً خودشان قادر به دفاع هستند. ما در منطقه‌ای هستیم که باید همواره آمادگی خود را حفظ کنیم، خصوصاً با وجود رژیم شروری که در منطقه حضور دارد.

تماس‌ها به معنی شکل‌گیری روند میانجی‌گری است

بقایی در رابطه با تلاش‌های مصر برای میانجی‌گری بین ایران و آژانس گفت: اینکه واسطه‌های مختلف با ما گفت‌وگو کنند، امر جدیدی نیست. سعی می‌کنند دیدگاه‌های دو طرف را بشنوند، ولی اینکه بگوییم این تماس‌ها به معنی شکل‌گیری روند میانجی‌گری است، خیر؛ چنین چیزی نیست.

واکنش ایران به اظهارات ترامپ مبنی بر توانایی برای زیر و رو کردن کره زمین به میزان ۱۵۰ بار

وی در خصوص اظهارات ترامپ مبنی بر توانایی برای زیر و رو کردن کره زمین به میزان ۱۵۰ بار گفت: این اظهارنظر گویاست و نیاز به تشریح ندارد. گفتن اینکه از توانمندی برخوردار هستیم که کره زمین را ۱۵۰ بار زیر و رو کنیم، آیا افتخار دارد؟ ما به‌عنوان ملت ایران همیشه افتخار کرده‌ایم که به دنبال صلح و زیست مسالمت‌آمیز هستیم.

روند بازرسی از راکتور تحقیقاتی تهران و نیروگاه بوشهر در حال انجام است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره وضعیت بازرسی‌های آژانس در ایران گفت: اظهارنظرها متناقض بوده است. چیزی که در راستای صلاحیت آژانس نیست، به همکاری کمک نمی‌کند. در خصوص نحوه همکاری، ما همچنان عضو پادمان و ان‌پی‌تی هستیم و هم‌زمان قانون مجلس را داریم که مسیر را روشن کرده و اگر آژانس درخواستی داشته باشد، باید شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد. بازرسی از برخی تأسیسات هسته‌ای ما، مثلاً نیروگاه بوشهر برای سوخت‌گذاری لازم است و باید انجام شود. همچنین راکتور تحقیقاتی تهران که تأثیر در تولید رادیوداروهای کشور دارد. تا جایی که اطلاع دارم، روند بازرسی از این دو سایت در حال انجام است.

اظهارات افراد به هیچ عنوان بازتاب‌دهنده موضع رسمی ایران نیست

بقایی در خصوص اظهارات اخیر محمدجواد لاریجانی درباره برنامه هسته‌ای گفت: اظهارنظر آزاد است و صاحب‌نظران ممکن است برداشت‌های خودشان را اعلام کنند، اما به هیچ عنوان بازتاب‌دهنده موضع رسمی ایران نیست. ما همیشه گفته‌ایم برنامه هسته‌ای ایران همیشه صلح‌آمیز بوده است.

بقایی در رابطه با شرایط سودان و سیاست امارات در این خصوص گفت: موضوعات را با هم خلط نمی‌کنیم. موضوع جزایر ایران روشن است و بخشی از سرزمین ایران است. اتفاقاتی که در سودان در حال وقوع است مایه نگرانی است. هرگونه مداخله در امور کشورها مخل امنیت است. سودان در مقطعی با جریاناتی مواجه شد که به اسم دموکراسی، این کشور را به دو نیم کردند و درگیری‌ها ادامه پیدا کرده است و اکنون کشتار غیرنظامیان تکان‌دهنده است. ما از همه طرف‌ها خواستیم مسئولیت‌های خودشان را عمل کنند و معتقدیم دخالت در امور سودان باعث خسارت برای کل منطقه خواهد بود.

می‌پذیرید که مذاکره‌کنندگان ما در این شرایط وارد مذاکره شوند؟

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره برنامه ایران برای مذاکره گفت: وقتی طرف مقابل دنبال زیاده‌خواهی است و به هیچ حد و مرزی قائل نیست، آیا می‌پذیرید که مذاکره‌کنندگان ما وارد مذاکره شوند؟ ما همیشه گفته‌ایم در فرآیند مذاکراتی باید به منافع و نگرانی‌های طرف‌های مقابل پرداخته شود.

مجوز فعال‌کردن بخش کنسولی در بن را گرفتیم

وی درباره فعالیت سفارت اتریش در تهران گفت: سفیر در سفارت مستقر شده است و به ما گفتند در حال فراهم‌کردن فعالیت‌های کنسولی هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره وضعیت کنسولگری‌های ایران در آلمان هم گفت: ما اخیراً در گفت‌وگوهایی با طرف آلمانی موفق شدیم مجوزها برای فعال‌کردن بخش کنسولی در بن را بگیریم و در حال آماده‌سازی هستیم.

توافق شد کمیته حق‌آبه به‌زودی میان ایران و افغانستان تشکیل شود

بقایی در خصوص وضعیت آبی ایران با همسایگان و رایزنی‌ها با کشورهای منطقه گفت: موضوع حق‌آبه، موضوعی است که ما نسبت به عملکرد افغانستان ناراضی هستیم. در عین حال، از هر فرصتی استفاده کرده‌ایم تا مقامات ذی‌ربط افغانستانی را به انجام تعهدات وادار کنیم. اخیراً شنیدیم که بند سلما برای کشت پاییزه باز شده است و امیدواریم که این جریان ادامه یابد. در خصوص سفر آقای غریب‌آبادی به افغانستان، یکی از مباحث همین وضعیت آب بود و توافق شد کمیته حق‌آبه به‌زودی تشکیل شود و نکات فنی مدنظر ما بیان شده است.

مواضع رسمی از سوی سخنگویان رسمی بیان می‌شود

وی در رابطه با یکپارچه شدن اظهارنظرها در خصوص مذاکرات و برنامه هسته‌ای گفت: ما یک جامعه باز هستیم و اظهارنظرهای متفاوت بیان می‌شود. ما به‌عنوان دستگاه سیاست خارجی، حتماً باید با سعه‌صدر دیدگاه‌ها را بشنویم. در عین حال، هر آنجا که به مواضع رسمی ربط پیدا کند، مواضع رسمی از سوی سخنگویان رسمی بیان می‌شود. همین موضع رسمی در سطح بین‌المللی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تداوم همکاری‌ها با روسیه و چین بعد از خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: ما در قطعنامه ۲۲۳۱ همکاری‌هایی با چین و روسیه داشتیم. بخش مرتبط با محدودیت‌های نظامی چند سال قبل منقضی شد. طبیعی است که همکاری‌های ایران با روسیه و چین در چارچوب موافقت‌نامه‌های دوجانبه در حال انجام است.

پاسخ وزارت خارجه به تذکر کوچک‌زاده درباره امضای موافقتنامه سایبری

بقایی در پاسخ به سوال ایلنا، در رابطه با تذکر شفاهی از سوی مهدی کوچک زاده نماینده مجلس شواری اسلامی به وزارت خارجه مبنی بر اینکه چرا معاون کنسولی وزارت خارجه بدون کسب نظر مجلس اقدام به امضای موافقتنامه سایبری در ویتنام کرده است و در مورد اینکه آیا چنین چیزی صحت دارد، گفت: موضوعی که مطرح شد، در واقع مربوط به موافقت‌نامه‌ای یا عهدنامه‌ای است که اخیراً برای امضا توسط کشورهای مختلف باز شده؛ این موافقت‌نامه درباره مقابله با جرایم سایبری است و طی سه تا چهار سال مذاکرات در سطح سازمان ملل متحد پیش رفته است.

وی افزود: ما طبق قوانین جاری و مقررات لازم‌الاجرا برای امضای هر سند بین‌المللی موظف هستیم که اجازه‌نامه لازم را از هیئت دولت اخذ کنیم. این امضا در حال حاضر صرفاً امضای موقت محسوب می‌شود و هیچ تعهدی را برای ما ایجاد نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: برای آنکه جمهوری اسلامی ایران عضویت رسمی در این سند را پیدا کند، حتماً باید مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی طی شود و پس از آن مراحل بعدی تا ابلاغ نهایی به‌عنوان معاهده لازم‌الاجرا انجام گیرد. بنابراین، تا کنون فقط موافقت در حد امضای موقت صورت گرفته است.

وی درباره وضعیت همکاری‌های ایران و چین گفت: ایران و چین فارغ از سایر تحولات، به همکاری‌های خود با جدیت ادامه خواهند داد، هم چین به‌عنوان کشور اثرگذار جهانی و هم ایران به‌عنوان کشور اثرگذار منطقه خواهان این هستند که روابط خودشان را گسترش دهند.

