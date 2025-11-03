هیچ شانی از شئونات دارای حساسیت و منزلتی بالاتر از قضاوت نیست

به گزارش ایلنا، مراسم تحلیف جمعی از کارآموزان قضایی دانشگاه علوم قضایی، دوره ۱۳۴ استان قم و ۳۳ استان فارس با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، سجودی رئیس امور کارگزینی قضات، سیدزاده معاون نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی معاونت اول قوه قضاییه، جوهری مدیرکل آموزش قوه قضاییه در محل ستاد مرکزی قوه قضاییه (سالن هفتم تیر) برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه ضمن آرزوی موفقیت کارآموزان قضایی که بعد از مراسم تحلیف بطور رسمی بعنوان قضات جدیدالورود در دستگاه قضایی و در ردای قضاوت مشغول قضاوت خواهند شد، عنوان کرد: از اینکه شما عزیزان فرایند جذب و گزینش را با موفقیت پشت سرگذاشتید و امروز آمادگی دارید به عنوان کادر قضایی سبب تقویت دستگاه قضا، حفظ و پایداری عدالت و افزایش رضایتمندی شهروندان شوید، خوشحال و مسرور هستیم.

معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: شما قضات با سوگندی که امروز یاد کردید در قبال مردم متعهد شدید که در موعد قضاوت و صدور حکم، نهایت عدالت، دقت، احتیاط و همه‌جانبه‌نگری را داشته باشید. شما که امروز به کسوت قضاوت درآمدید باید بدانید که مورد اعتماد و وثوق مردم هستید و مردم، شما را افرادی معتمد و امین می‌دانند؛ مردم برای استیفای حق خود به شما مراجعه می‌کنند، لذا جایگاهی رفیع در نزد مردم دارید؛ بنابراین شایسته است این اعتماد مردم را قدر بدانید و با احکام عادلانه‌ای که صادر می‌کنید بر دامنه این اعتماد بیفزایید.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اهمیت درک شأنیت مقام قضاوت و مسئولیتی خطیری که بر آن وارد است، بر رعایت اخلاق و آداب حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: هیچ شأنی از شئونات دارای حساسیت و منزلتی بالاتر از شأن قضاوت نیست.

وی گفت: از امروز به بعد بایستی با ضابطه زندگی کنید و مراقب رفتار و گفتار خود باشید و با تدبیر و عاقلانه و با حفظ صلابت و استقلال قضایی اقدام کنید و از رویاروی با مسائل پیشرو نهراسید. به نحوی که ضمن توجه به مسائل اطراف خود با رعایت اخلاق حرفه‌ای سخاوت و متانت خود را در جایگاهی که دارید به منصه نمایش بگذارید.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی اظهار داشت: همه شما بزرگواران که از امروز به کسوت قضاوت نائل می‌شوید علاوه بر تلاش و مجاهدت برای تجهیز به لوازم کار قضاوت؛ همواره از خداوند متعال استمداد بطلبید تا مبادا ناخواسته حقی را پایمال کنید.

حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در این مراسم ضمن عرض خیر مقدم و آرزوی موفقیت کارآموزان قضایی که بعد از مراسم تحلیف بطور رسمی وارد عرصه قضاوت خواهند شد، با اشاره به جایگاه ویژه قضاوت در نظام اسلامی، بر اهمیت وفاداری به سوگند قضایی عنوان کرد: این مراسم یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین لحظات زندگی شما در مسیر قضایی است که در محضر قرآن مجید برای امر مقدس قضاوت سوگند بجا می‌آورید.

وی افزود: به خود ببالید و سجده شکر بجا آورید که خداوند شما را شایسته مقامی نموده است که جایگاه پیامبر اکرم (ص) و وصی اوست.

موحدی خاطر نشان کرد: شما عزیزان در منصب قضاوت و در زیر پرچم نظام جمهوری اسلامی خدمت می‌کنید که نظام حقوقی آن مبتنی بر موازین اسلامی است. موازینی که در مقایسه با تمامی نظام‌های حقوقی سربلند است.

موحدی با اشاره به اهمیت مضمون سوگندنامه و تقارن این مراسم با ایام فاطمیه، تصریح کرد: به نحوی سوگندنامه را اتیان کنید که بعد از اتمام مراسم، حب و بغض‌های دنیوی از شما دور شود به سوی خیر هدایت شوید و از عمق وجودتان عهده دار کار قضاوت شوید. امیدواریم از برکت وجودی سوگند قضاوت در آستانه ایام فاطمیه آن چه خیر است برای تمامی شما عزیزان مقدر شود.

وی با بیان اهمیت درک شانیت مقام قضاوت و رعایت اخلاق و آداب حرفه‌ای از همان ابتدای شروع به کار قضات جدیدالورود تاکید کرد و گفت: رعایت اخلاق نیک در رفتار و گفتار از ضروریات منصب قضا است که بایستی حتما مورد اهتمام و توجه شما عزیزان باشد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با بازخوانی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درخصوص امر قضاوت و اهمیت مسئولیت این امر خطیر، عنوان کرد: قلم قاضی باید مظهر پاکی، بی‌طرفی و تقوای الهی باشد؛ چراکه با یک امضا سرنوشت انسان‌ها تغییر می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر موضوع حُسن خلق اذعان داشت: اقتدار در دستگاه قضایی نباید با تندخویی اشتباه گرفته شود. قدرت حقیقی در رفتار خوش، آرامش و اعتدال نمود پیدا می‌کند و این همان حسن خلقی است که شخصیت شما را می‌سازد.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه با بیان نکاتی خطاب به کارآموزان قضایی توصیه کرد: در بدو خدمت از تجارب همکاران پیشکسوت و باسابقه تجربه کسب کنید و هرجا با ابهام مواجه شدید با صاحبان خرد مشورت کنید. وی با اشاره به نقش تاثیرگذار همکاران اداری در ایفای مسئولیت‌های قوه قضاییه تاکید کرد با احترام به همکاران اداری‌شان و منزلت آنان را پاس بدارید و آن‌ها را یاوران امین خود بدانید.

موحدی همچنین با اشاره به لزوم رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، افزود: قاضی باید افزون بر پایبندی به اصول اخلاقی، نسبت به نظم کاری، رعایت قوانین و مسئولیت در قبال خانواده نیز متعهد باشد. همان‌گونه که حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) فرموده‌اند که نظم در امور، پایه ایمان عملی و شرط موفقیت در مسئولیت است.

در ادامه، مهدی جوهری رئبس امور آموزش قوه قضاییه همچنین با ارائه گزارشی از روند اجرای این دوره و ادواری که تاکنون برگزار شده است، بر مرتفع شدن نیروی قضایی مورد نیاز دستگاه قضا اظهار امیدواری کرد.

در ادامه مراسم، کارآموزان قضایی دوره مذکور در حضور معاون اول قوه قضائیه، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، مدیرکل کارگزینی قضات و مدیرکل آموزش قوه قضاییه ادای سوگند کردند.

شایان ذکر است، در پایان این مراسم از نفرات برتر با اهدای لوح تقدیر شد.

