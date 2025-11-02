واکنش وزیر امور خارجه به اظهارات واقعگرایانه مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و وزیر خارجه عمان
وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه عمان و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی واکنش نشان داد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
«در ۴۸ ساعت گذشته، دروغ شنیعی که بمباران غیرقانونی ایران توسط رژیم اسرائیل و ایالات متحده را با «تهدید هستهای قریبالوقوع» توجیه میکرد، بهطور کامل افشا شد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی صراحتاً اعلام کرده است که ایران «در حال توسعه سلاح هستهای نیست و هرگز نبوده است».
جناب آقای البوسعیدی، همتای عمانی من و میانجی مورد اعتماد هر دو طرف ایران و آمریکا، نیز تأکید کرد که هیچگاه هیچ «تهدید هستهای از سوی ایران» وجود نداشته است.
ایران نبود که دیپلماسی را از بین برد؛ بلکه کسانی که میز مذاکره را منفجر کردند، آن را نابود کردند.
رژیم اسرائیل به دیپلماسی حمله کرد، زیرا ترس واقعیاش این بود که «پروژه دشمنتراشی از ایران» شکست بخورد.
رئیسجمهور آمریکا با وعده پایان دادن به فریبکاریهای نتانیاهو علیه اوباما و بایدن وارد کاخ ریاست جمهوری شد. هنوز برای اصلاح مسیر دیر نشده است.»