خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مانور پهپادی یگان سجیل در حضور فرمانده کل سپاه

مانور پهپادی یگان سجیل در حضور فرمانده کل سپاه
کد خبر : 1708556
لینک کوتاه کپی شد.

آمادگی رزم یگان‌های پهپادی سجیل نیروی زمینی سپاه توسط فرمانده کل سپاه مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا در ادامه ارزیابی آمادگی رزم رده‌های نیروی زمینی سپاه در مناطق شمال و شمالغرب کشور، مانور پهپادی توسط یگان های پهپادی سجیل نیروی زمینی سپاه در حضور سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار کرمی فرمانده این نیرو برگزار شد.

در جریان این مانور فرمانده کل سپاه ضمن ارزیابی عملکرد رده‌های نیروی زمینی سپاه، آمادگی و توان رزم آن‌ها را مورد بررسی قرار داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ