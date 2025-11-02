مانور پهپادی یگان سجیل در حضور فرمانده کل سپاه

به گزارش ایلنا در ادامه ارزیابی آمادگی رزم رده‌های نیروی زمینی سپاه در مناطق شمال و شمالغرب کشور، مانور پهپادی توسط یگان های پهپادی سجیل نیروی زمینی سپاه در حضور سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار کرمی فرمانده این نیرو برگزار شد.