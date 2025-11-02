نخستین نشست کمیته ویژه امور دریای خزر برگزار شد
به گزارش ایلنا، نخستین نشست کمیته ویژه امور دریای خزر با حضور نمایندگان ارشد دستگاههای اجرایی ذیربط و با مسئولیت کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر، برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مهمی از جمله تمهیدات برگزاری هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در مردادماه سال آینده در ایران، نشست استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه خزر در آبانماه در رشت، آخرین وضعیت رژیم حقوقی و مسائل زیستمحیطی دریای خزر و کنوانسیون تهران مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان دستگاههای اجرایی گزارشی از اقدامات انجامشده، برنامههای پیشِرو و چالشهای موجود در حوزه دریای خزر ارائه کردند.
این نشست، گام مهمی در جهت تقویت هماهنگی ملی در مدیریت مسائل دریای خزر و بهرهبرداری بهینه از فرصتها و ظرفیتهای همکاری مشترک در این پهنه آبی محسوب میشود.