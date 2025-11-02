خبرگزاری کار ایران
در جلسه عصر امروز هیئت دولت صورت گرفت؛

گزارش وزیر ورزش و رئیس سازمان انرژی اتمی از دستاوردهای یکساله گذشته

وزیر ورزش و جوانان و رئیس سازمان انرژی اتمی گزارش‌های جداگانه‌ای از دستاوردهای کسب شده در حوزه تحت مدیریت خود به هیئت دولت ارائه کردند.

به گزارش ایلنا، یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه 11 آبان 1404، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه وزیر ورزش و جوانان، گزارشی از توفیقات ورزشکاران و تیم‌های ورزشی در طول دوره فعالیت دولت چهاردهم، به خصوص بانوان ورزشکار ارائه کرد. بر اساس این گزارش، در این مدت 868 مدال توسط دختران ورزشکار کشور کسب شده که از این تعداد، 340 مدال طلا و بقیه نقره و برنز بوده است. همچنین از 15 تا 16 هزار ورزشکار اعزامی، 45 درصد مدال‌های کسب شده متعلق به خانم‌ها بوده است.

بر اساس این گزارش، در رقابت‌های آسیایی جوانان، کاروان ایران مقام چهارم را کسب کردند. در دوره‌های قبلی این مسابقات، ایران یکبار در جایگاه بیستم و بار دیگر در مقام یازدهم قرار گرفته بود.

در ادامه جلسه، رئیس سازمان انرژی اتمی، در ضمن ارائه گزارشی از آخرین پیشرفت‌های صورت گرفته در صنعت هسته‌ای، از بازدید رئیس جمهور از این مجموعه، برای دومین بار در یکسال گذشته تشکر کرد و گفت: صنعت هسته‌ای با ارائه خدمت در بخش کشاورزی و همینطور تحت پوشش قرار دادن داروهای تولیدی با همکاری وزارت بهداشت، عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته است.

در ادامه جلسه وزیر آموزش پرورش پرورش، علاوه بر تشریح نتایج آخرین اجلاس یونسکو در تاشکند اطهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس توفیقات خوبی در زمینه ارتقای جایگاه زبان فارسی کسب کرد.

در این جلسه همچنین گزارش مفصلی از نظارت و بازدیدی میدانی رئیس و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از وضعیت پروژه‌های عمرانی در سطح کشور و میزان رعایت اصول و ضوابط زیست‌محیطی ارائه شد.

