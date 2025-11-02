خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان کل کشور:

قوه قضاییه همواره از اقدامات قانونی دستگاه‌ها در عرصه فرهنگی و اجتماعی حمایت می‌کند

قوه قضاییه همواره از اقدامات قانونی دستگاه‌ها در عرصه فرهنگی و اجتماعی حمایت می‌کند
کد خبر : 1708477
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان کل کشور گفت: قوه قضاییه همواره از اقدامات قانونی دستگاه‌ها در عرصه فرهنگی و اجتماعی حمایت می‌کند و دادستانی کل کشور نیز تاکنون گام‌های مؤثری در زمینه اهداف فرهنگی و اجتماعی برداشته است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با حضور در محل کاخ دادگستری با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دادستان کل کشور ضمن تقدیر از تلاش‌ها و برنامه‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با اشاره به فلسفه تشکیل این نهاد گفت: اساس تأسیس ستاد، گسترش و ترویج ارزش‌های اسلامی در جامعه است و انجام این مأموریت، از حیث الهی و اجتماعی، جایگاهی ویژه دارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: اقدامات ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ماه‌های اخیر اثرگذار و قابل توجه بوده و لازم است این فعالیت‌ها با اطلاع‌رسانی صحیح، به آگاهی عموم مردم برسد. فرهنگ‌سازی، فرآیندی تدریجی و نیازمند آگاه‌سازی، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه‌های جناحی در اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر گفت: این امر، یک وظیفه قانونی و دینی است و باید با رویکردی فراجناحی دنبال شود تا همه اقشار جامعه در مسیر گسترش فضایل اخلاقی همدل باشند.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با رعایت موازین قانونی، همواره از اقدامات قانونی دستگاه‌ها در این عرصه حمایت کرده است. دادستانی کل کشور نیز تاکنون گام‌های مؤثری در زمینه اهداف فرهنگی و اجتماعی برداشته است و در چارچوب قانون، همچنان در این مسیر با ستاد همکاری خواهد داشت.

در ادامه، حجت‌الاسلام و المسلمین طاهری، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیز با قدردانی از همکاری‌های قوه قضاییه در زمینه صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: از اهتمام دستگاه قضا در حمایت از اجرای فریضه امر به معروف سپاسگزاریم، با استمرار همکاری‌های مشترک میان ستاد و دستگاه قضا، بستر اجرای هرچه بهتر آموزه‌های دینی و تحقق حقوق شرعی و اجتماعی مردم فراهم می شود.

در این نشست همچنین جمعی از معاونان و مسئولان دو دستگاه حضور داشتند و به طرح دیدگاه‌ها و گزارش‌های تخصصی در حوزه مأموریت‌های خود پرداختند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ