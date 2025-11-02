دادستان کل کشور:
قوه قضاییه همواره از اقدامات قانونی دستگاهها در عرصه فرهنگی و اجتماعی حمایت میکند
دادستان کل کشور گفت: قوه قضاییه همواره از اقدامات قانونی دستگاهها در عرصه فرهنگی و اجتماعی حمایت میکند و دادستانی کل کشور نیز تاکنون گامهای مؤثری در زمینه اهداف فرهنگی و اجتماعی برداشته است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با حضور در محل کاخ دادگستری با حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دادستان کل کشور ضمن تقدیر از تلاشها و برنامههای ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با اشاره به فلسفه تشکیل این نهاد گفت: اساس تأسیس ستاد، گسترش و ترویج ارزشهای اسلامی در جامعه است و انجام این مأموریت، از حیث الهی و اجتماعی، جایگاهی ویژه دارد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: اقدامات ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ماههای اخیر اثرگذار و قابل توجه بوده و لازم است این فعالیتها با اطلاعرسانی صحیح، به آگاهی عموم مردم برسد. فرهنگسازی، فرآیندی تدریجی و نیازمند آگاهسازی، برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاههای فرهنگی است.
حجتالاسلام و المسلمین موحدی با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاههای جناحی در اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر گفت: این امر، یک وظیفه قانونی و دینی است و باید با رویکردی فراجناحی دنبال شود تا همه اقشار جامعه در مسیر گسترش فضایل اخلاقی همدل باشند.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با رعایت موازین قانونی، همواره از اقدامات قانونی دستگاهها در این عرصه حمایت کرده است. دادستانی کل کشور نیز تاکنون گامهای مؤثری در زمینه اهداف فرهنگی و اجتماعی برداشته است و در چارچوب قانون، همچنان در این مسیر با ستاد همکاری خواهد داشت.
در ادامه، حجتالاسلام و المسلمین طاهری، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیز با قدردانی از همکاریهای قوه قضاییه در زمینه صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: از اهتمام دستگاه قضا در حمایت از اجرای فریضه امر به معروف سپاسگزاریم، با استمرار همکاریهای مشترک میان ستاد و دستگاه قضا، بستر اجرای هرچه بهتر آموزههای دینی و تحقق حقوق شرعی و اجتماعی مردم فراهم می شود.
در این نشست همچنین جمعی از معاونان و مسئولان دو دستگاه حضور داشتند و به طرح دیدگاهها و گزارشهای تخصصی در حوزه مأموریتهای خود پرداختند.