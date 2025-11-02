خبرگزاری کار ایران
فرد سالمند آزار در آبادان به زندان معرفی شد

فرد سالمند آزار در آبادان، پس از شناسایی و بازداشت با تامین کیفری مناسب راهی زندان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه زندی دادستان آبادان گفت: پیرو انتشار فیلم سالمند آزاری در فضای مجازی که منتج به جریحه دار شدن احساسات و عواطف عمومی هموطنان شد؛ به لحاظ بیم از آسیب جسمی یا جانی بزه دیده دستورات لازم به ضابطین جهت شناسایی بزهکار صادر شد.

وی افزود: وفق مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن طرح شکایت و صدور دستور تحقیق و رسیدگی، پرونده به شعبه هفتم دادیاری ارجاع و پس از شناسایی بزهکار که فرزند مددجو است، وی بازداشت و با تامین کیفری مناسب راهی زندان شد.

زندی با بیان اینکه فرد بزه دیده از افراد تحت پوشش بهزیستی است، گفت: جهت بررسی آثار ضرب و جرح مددجو به پزشکی قانونی اعزام تا میزان صدمات وارده مشخص شود، همچنین مددجو به لحاظ اینکه فاقد قدرت تکلم است تیم کارشناسان مددکاری جهت بررسی سایر جوانب پرونده بکارگیری شده‌اند.

دادستان آبادان افزود: مقرر شد با قید فوریت بزه دیده در یکی از مراکز دولتی یا خصوصی تحت پوشش بهزیستی نگهداری شود.

