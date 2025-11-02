خبرگزاری کار ایران
تشکیل پرونده قضایی برای حادثه آتش‌سوزی عمدی سیلوی مائده در روستای قروچای دهگلان

کد خبر : 1708406
با دستور فوری رئیس کل دادگستری استان کردستان، پرونده قضایی برای حادثه آتش سوزی عمدی سیلوی روستای قروچای در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دهگلان تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، به نقل از قوه قضاییه متعاقب حادثه آتش سوزی عمدی سیلو و سردخانه در روستای قروچای از توابع شهرستان دهگلان و پیرو دستور رئیس کل دادگستری استان، دادستان دهگلان در همان لحظات ابتدایی این حادثه ضمن حضور در محل، پرونده قضایی تشکیل داده و دستورات قضایی و انتظامی جهت شناسایی و برخورد با عاملین این حادثه صادر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی ضمن اعلام این خبر، تاکید کرد: در این خصوص دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مکلف به شناسایی دقیق و برخورد قانونی با مقصرین هستند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: تا این لحظه ۱۱ نفر از مسببین احتمالی این حادثه شناسایی و چند دستگاه موتورسیکلت رهاشده متعلق به عاملین این حادثه توقیف شده است.

شایان ذکر است که در شامگاه شنبه دهم آبان ماه و بر اثر یک حادثه رانندگی بین یک دستگاه پژوپارس و کامیونت ایسوزو در محور فرعی دهگلان – قروچای ۳ نفر فوت شدند و متعاقب آن تعدادی از اهالی روستای قروچای اقدام به آتش زدن سیلو و سردخانه در مجاورت این روستا کردند.

