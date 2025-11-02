تشکیل پرونده قضایی برای حادثه آتشسوزی عمدی سیلوی مائده در روستای قروچای دهگلان
با دستور فوری رئیس کل دادگستری استان کردستان، پرونده قضایی برای حادثه آتش سوزی عمدی سیلوی روستای قروچای در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دهگلان تشکیل شد.
به گزارش ایلنا، به نقل از قوه قضاییه متعاقب حادثه آتش سوزی عمدی سیلو و سردخانه در روستای قروچای از توابع شهرستان دهگلان و پیرو دستور رئیس کل دادگستری استان، دادستان دهگلان در همان لحظات ابتدایی این حادثه ضمن حضور در محل، پرونده قضایی تشکیل داده و دستورات قضایی و انتظامی جهت شناسایی و برخورد با عاملین این حادثه صادر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی ضمن اعلام این خبر، تاکید کرد: در این خصوص دستگاههای امنیتی و انتظامی مکلف به شناسایی دقیق و برخورد قانونی با مقصرین هستند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: تا این لحظه ۱۱ نفر از مسببین احتمالی این حادثه شناسایی و چند دستگاه موتورسیکلت رهاشده متعلق به عاملین این حادثه توقیف شده است.
شایان ذکر است که در شامگاه شنبه دهم آبان ماه و بر اثر یک حادثه رانندگی بین یک دستگاه پژوپارس و کامیونت ایسوزو در محور فرعی دهگلان – قروچای ۳ نفر فوت شدند و متعاقب آن تعدادی از اهالی روستای قروچای اقدام به آتش زدن سیلو و سردخانه در مجاورت این روستا کردند.