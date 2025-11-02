خبرگزاری کار ایران
معرفی فرمانده جدید قرارگاه نجف اشرف سپاه
کد خبر : 1708402
در مراسمی با حضور سردار کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه، سردار محسن کریمی به‌عنوان فرمانده جدید قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه معارفه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در مراسمی با حضور سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه نبی‌اکرم (ص) و امیر سرتیپ سلیمان طاهری فرمانده قرارگاه غرب نزاجا، سردار سرتیپ دوم پاسدار محسن کریمی به‌عنوان فرمانده جدید این قرارگاه معارفه شد.

در این مراسم، از مجاهدت‌های سردار محمدنظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه تقدیر شد. پیش از این، سردار محمدنظر عظیمی، فرماندهی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه را برعهده داشت.سردار محسن کریمی نیز پیش‌تر فرمانده سپاه روح الله(ره) استان مرکزی را عهده‌دار بود.

انتهای پیام/
