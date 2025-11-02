به گزارش ایلنا،احمد نادری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر عمر علیپور اقدم نماینده ماکو و چالدران به رئیس جمهور؛ لزوم رسیدگی به علت ممانعت از تردد خودروها با پلاک منطقه آزاد ماکو به مرکز استان برخلاف رویه سایر مناطق آزاد

تذکر عبدالجلال ایری نماینده کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان به وزیر امور خارجه؛ ضرورت پاسخگویی در خصوص اطلاع وزارت خارجه در خصوص اقدامات کشور روسیه در احداث سدهای متعدد و کاهش سطح آب دریای خزر

تذکر روح الله نجابت نماینده شیراز و زرقان به همراه ۲۴ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی؛ تسریع در تامین مالی و تکمیل قطعه ۸ آزادراه شیراز- اصفهان، همچنین تذکر این نماینده به همراه ۲۵ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی؛ تسریع در تامین مالی احداث آزادراه شیراز- بوشهر و شیراز- اهواز.

تذکر علی کرد نماینده خاش- میرجاوه- تفتان و بخش های نصرت آباد و کورین به وزیر آموزش و پرورش؛ لزوم تسریع در جبران کمبود معلم در حوزه انتخابیه خاش.

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار به همراه ۴۱ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت و درمان؛ لزوم تسریع در تامین داروی وینازول برای بیماران ALS یا بیماری عصبی- عضلانی، تذکر همین نماینده به همراه ۶۱ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور؛ لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهری.

تذکر جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی نماینده رشت و خمام به همراه ۴۳ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ ضرورت توجه و رسیدگی به مراکز نگهداری سالمندان و معلولین. همچنین تذکر این نماینده به همراه ۳۰ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو؛ ضرورت تکمیل کانال های آبرسانی کشاورزی در گیلان خصوصا شهرستان های رشت و خمام.

تذکر حسنعلی اخلاقی نماینده مشهد وکلات به همراه ۳۳ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش؛ لزوم رسیدگی به اقدامات خارج از ضوابط اداره کل نوسازی و توسعه مدارس استان خراسان رضوی، همچنین تذکر این نماینده به همراه ۶۲ نفر به رئیس جمهور؛ ضرورت بررسی و کنترل دقیق عبور و مرور کشتی ها و برنامه ریزی برای بستن تنگه هرمز.

تذکر حمیدرضا گودرزی، احمد مرادی، وحید کنعانی، عباس صوفی، احمد راستینه هفشجانی، روح الله لک علی آبادی، غلامرضا میرزایی، علی اکبر علیزاده، حبیب قاسمی، سید محمد موحد، سید محسن موسوی زاده، عمر علیپور اقدام به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی؛ لزوم ممانعت از انحلال یا ادغام سازمان امور عشایری کشور.

تذکر عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد به همراه ۲۳ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش؛ ضرورت تسریع در رفع مشکلات کمبود معلم در برخی از مدارس کشور.

تذکر محمدرضا محسنی ثانی نماینده سبزوار به وزیر راه و شهرسازی؛ ضرورت رسیدگی به نارضایتی مردم از اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی به اداره شهرستان سبزوار.

تذکر حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده فارسان به رئیس جمهور و وزرای کشور و نیرو؛ لزوم بازنگری در رهاسازی مکرر بدون ضابطه و غیر کارشناسی آب سد زاینده رود و جلوگیری از وارد شدن آسیب شدید به محیط زیست، کشاورزی و آب شرب استان چهارمحال و بختیاری.

تذکر مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار به وزیر نیرو؛ ضرورت رسیدگی به فاضلاب شهرهای رودبار، منجیل، لوشان، رستم آباد، توتکابن، جیرنده، بره سر.

انتهای پیام/