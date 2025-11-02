اناراکی در تذکر شفاهی:
فرهنگیان بلاتکلیف ماندهاند / تنها نیمی از حق رتبهبندی معلمان پرداخت شده است
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با انتقاد از وضعیت پرداخت حقوق و مطالبات فرهنگیان گفت: از سال ۱۴۰۱ تنها ۵۰ درصد از حق رتبهبندی معلمان اجرا شده و بازنشستگان فرهنگی نیز همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند.
به گزارش ایلنا،احمد انارکیمحمدی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: همه ما که امروز در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت داریم، شاگردان همین معلمان و فرهنگیان عزیز هستیم و از تلاش و فداکاری آنان بهرهمند شدهایم حال باید از خود بپرسیم آیا ما شاگردان خوبی برای آنان بودهایم و توانستهایم حداقل حقوق و مطالبات این قشر فرهیخته را ادا کنیم؟
نماینده مردم رفسنجان و انار تأکید کرد: فرهنگیان و بازنشستگان آموزش و پرورش امروز در انتظار پرداخت مطالبات خود از جمله حق بازنشستگی هستند. در حالی که طبق اعلام سازمان مدیریت برنامه، منابع مالی اجرای کامل رتبهبندی از سال ۱۴۰۱ تأمین شده، اما تاکنون تنها ۵۰ درصد آن پرداخت شده است لذا انتظار داریم تا هر چه سریعتر این اقدام عملیاتی شود و این عزیزان از بلاتکلیفی رها شوند.