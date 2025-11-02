معینی آرانی در تکر شفاهی:
سازمان محیطزیست را بیدار کنید
نماینده مردم کاشان در مجلس ضمن برشمردن مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت معادن در کاشان، آران و بیدگل اعم از کاهش آب، آلودگی هوا، فساد محصولات کشاورزی و تخریب جادهها از عدم نظارت سازمان محیطزیست به این مهم انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، مصطفی معینی آرانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات غرور آفرین محرم در تذکر شفاهی به وزیر صمت گفت: چراغ توسعه باید روشن باشد اما نه به قیمت خاموشی چراغ مردم. صنایع و معادن باید فعال باشند اما نه به قیمت قتل عام مردم و لطمه به چاه ها، آب چشمهها و قنوات.
نماینده مردم آران و بیدگل و کاشان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جناب آقای وزیر بررسی کنید لطمات فعالیت معادن را در تمام محدوده سرزمینی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل از جمله در منطقه نیاسر و آبشار آن، جوشقان قالی و چشمههای آن، روستای تاریخی نشلج و شهرهای ابوزیدآباد و آران و بیدگل، ببینید فعالیت معادن چه بر سر مردم میآورد. آب را کاهش، هوا را آلوده، محصولات کشاورزی را فاسد و جادهها را خراب میکند.
معینی آرانی تاکید کرد: سازمان محیطزیست کجاست؟ یکی این سازمان را بیدار کند. دستگاههای نظارتی کجا هستند؟ آقای وزیر محرومان را دریابید.