به گزارش ایلنا، مصطفی معینی آرانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات غرور آفرین محرم در تذکر شفاهی به وزیر صمت گفت: چراغ توسعه باید روشن باشد اما نه به قیمت خاموشی چراغ مردم. صنایع و معادن باید فعال باشند اما نه به قیمت قتل عام مردم و لطمه به چاه ها، آب چشمه‌ها و قنوات.

نماینده مردم آران و بیدگل و کاشان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جناب آقای وزیر بررسی کنید لطمات فعالیت معادن را در تمام محدوده سرزمینی شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل از جمله در منطقه نیاسر و آبشار آن، جوشقان قالی و چشمه‌های آن، روستای تاریخی نشلج و شهرهای ابوزیدآباد و آران و بیدگل، ببینید فعالیت معادن چه بر سر مردم می‌آورد. آب را کاهش، هوا را آلوده، محصولات کشاورزی را فاسد و جاده‌ها را خراب می‌کند.

معینی آرانی تاکید کرد: سازمان محیط‌زیست کجاست؟ یکی این سازمان را بیدار کند. دستگاه‌های نظارتی کجا هستند؟ آقای وزیر محرومان را دریابید.

انتهای پیام/