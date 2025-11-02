خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیاضی در تذکر شفاهی:

منافع شهرک مولتی میلیاردر نشین خانه دریای محمودآباد به کجا می‌رسد؟

منافع شهرک مولتی میلیاردر نشین خانه دریای محمودآباد به کجا می‌رسد؟
کد خبر : 1708389
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم نور در مجلس گفت: استاندار مازندران، سازمان همیاری شهرداری‌های استان و راه و شهرسازی به ما پاسخ دهند که منافع شهرک خانه دریای سرخ رود که مولتی میلیاردرها در آنجا ساکن هستند و به هیچ کس در منطقه و شهرستان محمودآباد پاسخگو نیستند، به کجا می‌رسد؟

به گزارش ایلنا،عبدالوحید فیاضی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر کشور با طرح این سوال که سازمان همیاری شهرداری‌های استان چه ساختاری است، ذیل کجا تعریف می‌شود و به چه کسی پاسخگو است؟ عنوان کرد: از سازمان بازرسی کل کشور تقاضا می‌کنیم که به سازمان همیاری شهرداری‌های استان‌ها نگاهی ویژه بیندازند و بررسی کنند که فواید مالی این سازمان که با عنوان قلک استانداران تلقی می‌شود، با چه ساختاری اداره می‌شود؟

نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس شورای اسلامی در تذکری درباره شهرک خانه دریای سرخ رود، گفت: این شهرک که مولتی میلیاردرها در آنجا ساکن هستند؛ به هیچ کس در منطقه و شهرستان محمودآباد پاسخگو نیستند، استاندار مازندران، سازمان همیاری شهرداری‌های استان و راه و شهرسازی به ما پاسخ دهند که منافع این شهرک به کجا می‌رسد؟

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ