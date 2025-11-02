به گزارش ایلنا،عبدالوحید فیاضی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر کشور با طرح این سوال که سازمان همیاری شهرداری‌های استان چه ساختاری است، ذیل کجا تعریف می‌شود و به چه کسی پاسخگو است؟ عنوان کرد: از سازمان بازرسی کل کشور تقاضا می‌کنیم که به سازمان همیاری شهرداری‌های استان‌ها نگاهی ویژه بیندازند و بررسی کنند که فواید مالی این سازمان که با عنوان قلک استانداران تلقی می‌شود، با چه ساختاری اداره می‌شود؟

نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس شورای اسلامی در تذکری درباره شهرک خانه دریای سرخ رود، گفت: این شهرک که مولتی میلیاردرها در آنجا ساکن هستند؛ به هیچ کس در منطقه و شهرستان محمودآباد پاسخگو نیستند، استاندار مازندران، سازمان همیاری شهرداری‌های استان و راه و شهرسازی به ما پاسخ دهند که منافع این شهرک به کجا می‌رسد؟

