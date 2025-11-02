به گزارش ایلنا،عزت الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفانمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) طی نطق میان دستور خود ضمن درود به مقام شامخ امام راحل بنیانگذار انقلاب و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری تاکید کرد: معیشت نیروهای مسلح و انتظامی به موضوع امنیت ملی وسیاسی ارتباط دارد نیروهایی که در طول انقلاب و دو جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه با جان و دل از امنیت مردم و استقلال این سرزمین دفاع کردند و توجه به معیشت آنها تقویت اقتدار کشور است.

نماینده مردم مرندو جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز باید در سیاست های بودجه ای سهم شایسته ای برای ارتقا حقوق و رفاه نیروهای مسلح و دولتی در نظر گرفته شود و از دولت انتظار می رود به معیشت نیروهای مسلح توجه کند این قشر نه تنها حافظ امنیت کشور هستند بلکه ستون اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن انتقاد از بی توجهی به معلمان بیش دبستانی،نهضتی، سرباز معلمان و طرح امین گفت: رتبه معلمان بازنشسته ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به درستی محاسبه نشده و این عزیزان که در خط مقدم فرهنگ هستند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

نماینده مردم جلفا در مجلس تصریح کرد: مردم امروز بیش از هر چیزی نیاز به آرامش دارند و جدال ها و دعوا های سیاسی و نفاق کمکی به کشور نمی کند و همه مسئولان باید اتحاد و انسجام در فکر و رفاه و معیشت مردم باشند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: قرار بود بر اساس برنامه هفتم به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم و سهم عمومی درآمد در کشور و تولید و اشتغال محقق شود از دولت انتظار می‌رود مصوبه مجلس را مورد توجه قرار دهد همینطور تسهیلات مصوبه برای سرمایه در گردش تولید را نیز مورد توجه قرار دهد.

حبیب زاده تصریح کرد: از وزارت اقتصاد و شخص وزیر انتظار می‌رود نظام بانکی و مالیات که مانع رشد تولید است را اصلاح کنند،نرخ بهره بالا ضامن های سنگین و فرایند پیچیده بانکی تولید را با چالش مواجه کرده است و مردم و تولید کنندگان ناچار هستند در کارخانه را ببندند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در کشور به شکوفایی برسیم باید موانع بخش خصوصی برطرف شود و نمی‌شود تولید کننده با مشکلات زیاد به مواد مورد نیاز تولید دست پیدا کند و با نرخ های بی حساب ارز درگیر باشد در حالی که رهبری نظام تاکید داشتند تولید باید مورد توجه قرار گیرد.

