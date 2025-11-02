خبرگزاری کار ایران
سیاست های اقتصادی و پولی و مالی کشور نیازمند بازنگری است

سیاست های اقتصادی و پولی و مالی کشور نیازمند بازنگری است
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت:سیاست های اقتصادی و پولی و مالی کشور در حوزه کسب و کار و اشتغال، درآمد، تورم و گرانی نیاز به بازنگری و تامل جدی دارد

به گزارش ایلنا،جهانبخش قلاوند در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: از تلاش ها و مجاهدت های نیروهای انتظامی که بار چندین سازمان و وزارتخانه را به دوش می کشد تشکر می کنم و از سردار رادان که فرماندهی معزز آن ها را برعهده دارد تقاضا دارم به وضعیت همکارانشان به خصوص برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و تامین مسکن و امور رفاهی و افزایش حقوق و مزایا رسیدگی کنند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزیر امور اقتصادی و دارایی، ادامه داد: سیاست های اقتصادی و پولی و مالی کشور در حوزه کسب و کار و اشتغال، درآمد، تورم و گرانی نیاز به بازنگری و تامل جدی دارد همچنین چاره اندیشی در حوزه مسکن ملی و تامین غذای مردم از طریق کالابرگ الکترونیکی ضروری است.

وی تصریح کرد: رشد قیمت ها در همه اقلام و مایحتاج زندگی فشار زیادی بر مردم وارد کرده چرا که از سال گذشته تاکنون افزایش قیمت ها بین ۳۰ تا ۱۵۰ درصد بوده و زندگی را برای مردم سخت تر کرده است،

قلاوند در تذکر به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: در خصوص مصرف درآمدهای ناشی از مالیات و ارزش افزوده و آلایندگی مخصوصا در حوزه های عمران و شهری و روستایی فاقد نظارت دقیق است.

وی یادآور شد: حقوق و مزایای نیروهای شهرداری ها و دهیاری ها واجب است به موقع پرداخت شود هرچند شهرداری ها و دهیاری ها در جابجایی اعتبارات عمرانی به سایر جاها ید طولایی دارند که باید بر آن نظارت شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در تذکر به وزیر صمت گفت: توقف پروژه فولاد زاگرس با ۶۵ درصد پیشرفت و تعلل و ترک فعل سهامداران و عدم پرداخت قدر سهم خود ظلم به مردم و نیروی کار شهرستان اندیمشک است، همچنین پروژه سیمان آریا به سن ۲۰ سالگی رسیده است و با ۷۰ درصد پیشرفت هنوز معطل مانده است، تجهیزات آن فرسوده شده و این در حالی است که ۲۰ سال قبل اراضی مردم را تملک کردند که کارخانه احداث کنند نه اینکه دست به دست و ارزش افزوده و سود طلب کنند.

وی در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: پایگاه های دفع آفات و اطفای حریق در عرصه های جنگلی زاگرس در حد حرف باقیمانده است از سوی دیگر کمبود و افزایش قیمت نهاده های دامی و کشاورزی به تولیدکنندگان سکته وارد کرده است، علاوه بر این برون سپاری خدمات کشاورزی به شرکت های خلق الساعه و گران کردن خدمات نیاز به توجه دارد.

 

