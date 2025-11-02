روح الامینی در تذکر شفاهی:
اجازه ندهید بانکهای ناتراز دیگر به وضعیت بانک آینده مبتلا شوند
نماینده مردم تهران در مجلس ضمن تشکر از سران قوا برای ورود به ماجرای بانک آینده به ایشان هشدار داد که اجازه ندهند چند بانک ناتراز دیگر به وضعیت بانک آینده مبتلا شوند.
به گزارش ایلنا،عبدالحسین روح الامینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تشکر از ریاست مجلس برای صبری که در برابر برخی از حاشیهها و بعضا شانتاژها دارد؛ گفت: مجلس خانه ملت است، شان و منزلت خانه ملت را پاس داریم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از سران قوا به دلیل ورود به ماجرای بانک آینده و اقدام مختصرا دیر هنگامی که انجام دادند، گفت: هشدار میدهیم که اجازه ندهید چند بانک ناتراز دیگر به وضعیت بانک آینده مبتلا شوند.
روح الامینی در ادامه در تذکری نسبت به واردات با تاخیر واکسن تب برفکی، تصریح کرد: تعلل در واردات واکسن تب برفکی موجب امهای بخشی از دامهای کشور شد. از دستگاههای نظارتی درخواست داریم هرچه سریعتر با مسبب یا مسببان اصلی این فاجعه برخورد شود.
وی در ادامه با انتقاد از افزایش قیمت اقلام خوراکی گفت: نرخ تورم ۶ ماهه نخست سال کالاهای خوراکی در مقایسه با عملکرد وزیر سابق جهاد کشاورزی در مدت مشابه نشان میدهد که همه اقلام سبد مصرفی سفره خانوار در همه ماهها افزایش قیمت داشته است. عملکرد مسئولان وزارت کشاورزی در کنترل قیمت مرغ، گوشت، برنج، نان و سایر اقلام تبدیل به نماد ناکارآمدی در اداره کشور شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: این چه جفایی است که پرداخت مطالبات انباشتههای طولانی داروخانهها و مراکز پزشکی کشور در بخش مردمی در اولویت نیستند و پرداخت به دولتیها در اولویت قرار میگیرد.
روح الامینی در تذکری به تامین اجتماعی هشدار داد: مسئولان از ما میتوانیم ها، افتخارات و راهکارها بیشتر صحبت کنند و از تکرار نمیشود و نمیتوان به جای ارائه راه حلهای علاجویانه پرهیز کنند. هیچ اولویتی در کشور بالاتر از انسجام ملی و اقتصاد نیست. حاشیهها را به جای متن خدمت به مردم برجسته نکنیم.
وی در پایان از افتتاح بیمارستان اسلامشهر پس از سالها با پیگیری نمایندگان مجلس و همت مدیران وزارت بهداشت در آینده نزدیک خبر داد.