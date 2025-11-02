به گزارش ایلنا،محمد نور دهانی نماینده سراوان، سوران، سیب و مهرستان در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه) با سلام و ادب و احترام خدمت ملت شهید پرور سرزمینم ایران، مردم سرافراز استان سیستان و بلوچستان و ولی نعمتان حوزه انتخابیه، سلام و درود خدمت شما همکاران، گفت: گرامی می‌دارم روز دانش آموز را، به راستی که مجلس محل ندای مردم است و پناهگاه مردم هم نمایندگان هستند که به آنها اعتماد کردند.

نماینده سراوان، سوران، سیب و مهرستان در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان و مسئولان دولتی، افزود: همکاران و بزرگواران هیات دولت همه ما در قبال مردم مسئولیم باید یک روز در مقابل پیشگاه الهی و وجدان خویش جوابگو باشیم؛ در شرایط حساس فعلی که تمام دشمنان انقلاب اسلامی کمر به ایجاد بی اعتمادی مردم نسبت به ارزش‌های انقلابی و اسلامی بستند، زیباست که راهبرد ویژه اقتصادی در دستور کار بزرگواران در راستای گرانی‌ها تورم و فقر ایجاد شده قرار بگیرد؛ گرانی‌های بی حد و حصر کمر ملت را شکسته آن هم مردمی که اعتماد و اعتقاد خود را ثابت کردند.

وی در ادامه خطاب به وزیر کشور، تصریح کرد: آقای مومنی وزیر کشور در این روزهای سخت تورم با کدام ادله و منطق و دلیل مردم مرزدار و با غیرت و نجیب حوزه انتخابیه در مضیقه شدید اقتصادی هستند؛ مگر نمی‌دانیم که سفره این مردم وابسته به مرز است؟ بستن مرز و عدم توجه دولت پاکستان سبب ایجاد مشکلات فراوانی در حوزه انتخابیه شده به حرمت خون شهدای مرزدار تدبیر ویژه‌ای در دستور کار قرار دهید؟

نور دهانی در ادامه گفت: به پشتوانه کدام کارخانه، صنعت و تولیدی‌ با مرزداران اینگونه رفتار می‌شود، جناب آقای دکتر پزشکیان مرز گرچه روی نقشه خطی باریک است، اما در واقع ریشه امنیت، اقتصاد، هویت و عزت ملی ماست؛ مرزها بازارچه‌های مرزی ما در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی ملی و در نگاه مرکز سالهاست که مهجور مانده‌اند؛ سوال من به عنوان خادم مردم حوزه انتخابیه این است که چرا سیاست گذاری درباره مرز سراوان بیش از حد امنیت محور و به شکل خطرناک اقتصاد گریز است؟ مگر تجارت رسمی حق فرزندان این سرزمین نیست، چرا نوع نگاه به مرز ما با سایر مرزهای کشور فرق دارد؟ در خیلی از مرزها منطقه ویژه اقتصادی، منطقه آزاد، بندر خشک و تجارت چمدانی به راه است، اما سراوان به آن مرز بزرگ با قابلیت آوری ارزآوری بالا از نگاه شما عزیزان پنهان مانده است یا دیده نمی‌شود؛ این برای ما پذیرفتنی نیست؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: وزیر کشور؛ مرز را نمی‌توان با دیوار، سیم خاردار و بخشنامه اداره کرد؛ مرز با احترام به مردم ایجاد شغل و فعال‌سازی تجارت قانونی اداره می‌شود، همکاران محترم امنیت با مردم برقرار می شود نه بر مردم، مرزنشینان اگر احترام ببینند و شغل پایدار داشته و تضمین آینده‌ای روشن داشته باشند، با همان جسارت و غیرت دیرینه بلوچی خود، همواره اولین حافظان امنیت کشور هستند و خواستار رسمی کردن مرز کهک و ایجاد و بازگشایی گذرهای قانونی کوه سرخ ایرافشان و دربان هستند.

وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: آیا خبر دارید که حوزه انتخابیه از زیرساخت‌های حیاتی ریلی کشور محروم است، این محرومیت در کدامین جرم و گناه صورت پذیرفته است؟ مگر ما ایرانی نیستیم؟ خواستار صدور مجوز ماده ۲۳ برای مسیر سراوان به مهرستان و به سرباز هستیم، علاوه بر این، توجه ویژه به ارتقاء راه‌های روستایی ضروری است، از جمله مسیر کلگان به ویلوچ به کلوکی و مسیرهای صعب‌العبور از جمله گلشن، سیب سوران، پسکوه و خاش هستیم، اعتبارات اختصاص‌یافته برای مسیر خاش به سراوان، مهرستان به ایرانشهر و سراوان به گلشن بسیار ناچیز است و استدعا می‌شود نگاه ویژه‌ای به این منطقه مبذول گردد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خطاب به رئیس جمهور یادآور شد: آیا خبر دارید که تعداد بسیار زیادی از هموطنان بلوچ در حوزه انتخابیه و استان، فاقد شناسنامه بوده و به همین دلیل از خدمات اساسی نظیر تحصیل، خدمات درمانی، حق بهره‌مندی از ریل و اشتغال محروم هستند. فردای قیامت، من و شما باید پاسخگوی این وضعیت باشیم، هر چه سریعتر دستورات لازم جهت احقاق فوری حق این بزرگواران صادر گردد.

این نماینده مردم در مجلس خطاب به مطالبات از وزیر نیرو گفت: با توجه به فقر منطقه و وضعیت نامناسب اقتصادی و محرومیت حوزه انتخابیه، متاسفانه در دو فصل پاییز و زمستان صدور فیش‌های نجومی برق صادر می شود، از حضرتعالی تقاضا داریم دستورات لازم برای بازنگری و اصلاح تعرفه‌های برق، حوزه انتخابیه صادر گردد و نسبت به پرداخت بدهی به پیمانکار سد ماشکید سفلی اقدام عاجل بفرمایید.

وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش، یادآور شد: سهمیه اختصاص‌ یافته دانشگاه فرهنگیان ۵ قطب آموزشی برای حوزه انتخابیه بسیار کمتر از حد انتظار بود. تقاضای افزایش سهمیه برای آزمون جدید را داریم. از آنجا که ۵ قطب آموزشی حوزه انتخابیه از محروم‌ترین قطب‌های کشور محسوب می‌شوند، صدور دستورات ویژه برای آزمون ماده ۲۸برای این مناطق، پذیرش «بوم برای بوم» ضروری است، زیرا نیروهای غیربومی خارج از استان جذب‌شده در کمترین زمان ممکن متقاضی جابجایی هستند.

این نماینده مردم در مجلس دوزادهم خطاب به وزیر کشور، اظهار داشت: به دلیل محرومیت شدید حوزه انتخابیه، خواستار ارتقای بخش‌های ویلوج به شهرستان با ملحق شدن بخش‌های بیگ و کلگان به دهستان‌های دیگر به بخش هستیم، همچنین، از جناب آقای رفیع‌زاده درخواست دارم نسبت به تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریس، طرح مهر آفرین و سرباز معلمان و شرکتی ها اقدام عاجل نمایید، علاوه بر این، چارت سازمانی ادارات حوزه انتخابی مربوط به چندین سال می باشد، خواستار بازنگری در چارت ادارات به‌ویژه آموزش و پرورش در ۵ قطب آموزشی و نیاز به بازنگری فوری دارد. آیا خبر دارید که با وجود گذشت چندین ساعت از شهرستان شدن سیب و سوران، مهرستان و گلشن بسیاری از ادارات در این سه شهرستان همچنان به‌ صورت نمایندگی اداره می‌شوند در بین این سه شهرستان متاسفانه شرایط گلشن بسیار نابسامان است؟

نوردهانی خطاب به وزیر بهداشت، ادامه داد: بیمارستان سلامت سیب و سوران ماه‌هاست آماده بهره‌برداری است، اما متأسفانه به دلیل نبود و کمبود نیروی انسانی متخصص و کادر درمان، میلیاردها تومان از بیت‌المال تلف شده و مردم منطقه مجبورند مسافت بیش از ۱۰۰ کیلومتر را برای رساندن بیمار به اولین مرکز درمانی طی کنند، پروژه‌های عمرانی بهداشتی شهرستان مهرستان نیز چندین ماه است که تعطیل مانده‌اند، مردمان ما را دریابید، وضعیت نیروی انسانی، کادر درمان، پرستار و تجهیزات در حوزه انتخابیه نامناسب است و ناوگان آمبولانس در حوزه انتخابیه نیز فرسوده است؛ خواهشمند است تدبیری بیندیشید.

وی خطاب به رئیس جمهور خاطرنشان کرد: حقوق، مزایا و امکانات نیروهای نظامی و انتظامی که حافظان امنیت مرز و بوم هستند، درخور شأن و منزلت آنان نیست، آنان را دریابید تا بیش از این شرمنده خانواده‌های گرانقدرشان نباشند، در پایان، لازم است از زحمات استاندار محترم و شورای اداری و مدیران کل که در مسیر رفع محرومیت استان و حوزه انتخابی تلاش می‌کنند، کمال تقدیر و تشکر را داشته باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار.

انتهای پیام/