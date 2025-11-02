خبرگزاری کار ایران
English العربیه
انتقاد از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با افزایش قیمت گوشت و برنج

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با افزایش قیمت گوشت و برنج انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، سید ابوالحسن مصطفوی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: از شما که موجب شدید مردم نتوانند گوشت بخورند و برنج خریداری کنند، ممنون هستیم اما کاری نکنید که مردم از روستاها کوچ نکنند.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس اظهار کرد: با طرح الحاقی تمام روستاها در شهرستان‌ها به بن‌بست رسیده اند؛ از اقدامات شما تشکر می‌کنیم لذا باید جایزه نوبل را به شما می‌دادند نه به دیگران!.

وی تصریح کرد: مردم روستاها دیگر زمینی برای ساخت ندارند؛ پنج هزار نفر برای احداث خانه در طرح مذکور ثبت نام کرده‌اند اما به آنها اجازه داده نمی‌شود.

 

