در تذکر شفاهی صورت مصطفوی گرفت:
انتقاد از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با افزایش قیمت گوشت و برنج
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با افزایش قیمت گوشت و برنج انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، سید ابوالحسن مصطفوی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: از شما که موجب شدید مردم نتوانند گوشت بخورند و برنج خریداری کنند، ممنون هستیم اما کاری نکنید که مردم از روستاها کوچ نکنند.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس اظهار کرد: با طرح الحاقی تمام روستاها در شهرستانها به بنبست رسیده اند؛ از اقدامات شما تشکر میکنیم لذا باید جایزه نوبل را به شما میدادند نه به دیگران!.
وی تصریح کرد: مردم روستاها دیگر زمینی برای ساخت ندارند؛ پنج هزار نفر برای احداث خانه در طرح مذکور ثبت نام کردهاند اما به آنها اجازه داده نمیشود.