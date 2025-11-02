خبرگزاری کار ایران
سد دیلمان تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشته است

سد دیلمان تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشته است
نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعلل در راه‌اندازی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان و کندی اجرای پروژه سد مخزنی دیلمان، از وزرای بهداشت، نیرو و فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست نسبت به رفع مشکلات زیرساختی و فرهنگی حوزه انتخابیه خود اقدام جدی به عمل آورند.

به گزارش ایلنا،سلمان زارع طی تذکری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبانماه )مجلس شورای اسلامی گفت: شهادت مظلومانه یکی از جان‌برکفان فراجا در شهرستان لاهیجان را به ملت قهرمان ایران و تمامی حافظان نظم و امنیت کشور تسلیت عرض می‌نمایم و برای مجروحان حادثه، شفای عاجل مسئلت دارم.

وی در تذکری خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه نظام سلامت کشور افزود: از شما می‌خواهم مانع راه‌اندازی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان نشوید. زیرساخت‌های این مرکز آموزشی از سال‌ها قبل فراهم شده و هرگونه تعلل در پاسخ، تضعیف حقوق عامه مردم شریف و نجیب گیلان و حوزه انتخابیه خواهد شد.

زارع همچنین در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: پروژه مهم مجتمع فرهنگی لاهیجان و سینمای سیاهکل بیش از ۱۰ سال است که در حال اجراست و با وجود پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی همچنان به اتمام نرسیده است. انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر این طرح فرهنگی مهم به سرانجام برسد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب منابع آبی منطقه گفت: تذکرم به وزیر محترم نیرو، علی‌آبادی، آن است که وضعیت آب شرب و آب‌زراعی روستاهای جلگه لاهیجان و کوهستان دیلمان نامطلوب است و مردم سال‌هاست از این نعمت الهی محروم مانده‌اند. سد مخزنی دیلمان که می‌تواند به معضل کم‌آبی منطقه پایان دهد تنها ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

زارع یادآور شد: وزیر محترم نیرو تاکنون چندین بار وعده بازدید از این پروژه مهم را داده اما علیرغم دعوت مجمع نمایندگان گیلان، هنوز به وعده خود عمل نکرده است.

 

