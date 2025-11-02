انقلاب که پیروز شد، ما خواهان ارتباط با آمریکا بودیم
فعال سیاسی اصولگرا گفت: انقلاب که پیروز شد، ما خواهان ارتباط با آمریکا بودیم، نمیخواستیم ارتباط را قطع کنیم و میخواستیم فرصت جدیدی به آمریکا بدهیم. باور ملت ایران این بود که آمریکا از رفتار ایران شرمنده خواهد شد و استقلال ملت ایران را به رسمیت خواهد شناخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس سلیمینمین در نشست روز ملی مبارزه با استکبار گفت: ما بلوغ سیاسی جوانان در سال ۵۸ را در بالاترین سطح خود مشاهده کردیم؛ یعنی دانشجویان به دلیل اینکه در مسیر مطالبات ملت قرار گرفتند، توانستند احزاب و شخصیتهای سیاسی را به دنبال خود بکشانند؛ ولو اینکه بعضی از آن شخصیتهای سیاسی علاقه چندانی قلباً نداشتند و تظاهر به این امر میکردند. ولی در عین حال، این نشان از بلوغ سیاسی جوانان ما داشت.
وی ادامه داد: اما ما چه کار کردیم با این بلوغ سیاسی؟ آن را از دستشان گرفتیم. سالگرد و گرامیداشت برگزار میکنیم، اما نسبت به کسانی که این رخداد را آفریدند، احترام قائل نیستیم و در حد برگزاری یک مراسم خلاصه میشود. این تناقض فاحش است؛ یعنی ما فقط جفا از مخالفین انقلاب شاهد نیستیم، جفا از خود هم شاهدیم.
سلیمی نمین با اشاره به صحبتهای سیاسیون درباره تسخیر لانه جاسوسی گفت: اظهارات بنیصدر را بخوانید؛ در دفاع از دانشجویان، در نامهای که به دبیرکل سازمان ملل مینویسد، موضعگیریهای مختلفی میکند و اذعان دارد که نسل جوان ما به یک رشد سیاسی رسیدهاند.
وی ادامه داد: آنچه که در تاریخ ثبت شده، بلوغ سیاسی بسیار بالایی از جوانان ماست که بزرگترین توطئه را خنثی کردند؛ شامه سیاسی داشتند و یک تحرک گسترده از جانب آمریکا را رصد کردند و توانستند به بهترین وجه ممکن این تحرک را کنترل کنند. امروز آیا هنر ما این است که یک حرکت مردمی را تبدیل به یک حرکت حاکمیتی بکنیم؟ به هیچوجه! این تدبیر نیست که یک مسئله مردمی و یک نهاد مدنی را به یک نهاد حکومتی تبدیل کنیم و این عین کجسلیقگی است که داریم به ثبت میرسانیم. به این بهانه که برخی از دانشجویان، مواضع گذشتهشان را ندارند. خیلی از دانشجویانی که این حرکت بزرگ را آفریدند بر مواضع خودشان باقیاند. نه حالا فکر کنید مثلاً فقط اصولگرایان اینطور هستند، بلکه اصلاحطلبان هم هستند. خانم ابتکار کتابی در اینباره نوشته و بر مواضع خود قدرتمند ایستاده و اعلام کرده که باید ما این کار را میکردیم. این تحرکات آمریکا بوده و ما به این جمعبندی رسیدیم که کودتایی قرار است صورت بگیرد و ما به دلیل عشق به میهن این مخاطره بزرگ را پذیرا شدیم.
این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: روز ۱۳ آبان انقلاب دوم است؛ چراکه در انقلاب اول، ساختار سیاسی منهدم شد و در انقلاب دوم پیوندهای پنهان از هم میگسلد؛ یعنی روابط پنهانی که آمریکا از طریق شبکههای مختلف فراماسونری و غیره ایجاد کرده بود و میتوانست یک حرکت ضد استقلالطلبی مردم را رقم بزند، دانشجویان این را منهدم کردند و کار بزرگی کرده و انقلاب دومی آفریدند.
وی تصریح کرد: ما امروز به عنوان یک شاخص هم که شده باید دانشجویانی که توانستند یک حرکت بزرگ را رقم بزنند، معرفی کنیم. امروز دانشجویان میگویند در مسائل سیاسی روز تأثیری نداریم، چراکه سیاستمداران نمیخواهند ما تأثیر داشته باشیم. اما به عنوان یک شاخص میتوانیم دانشجویانی را که در سال ۵۸، با وجودی که شورای انقلاب نمیخواست چنین چیزی را رقم بزنند و در حالی که برخی از نهادهای حاکمیتی نمیخواستند، اما دانشجویان توانستند مردم را با خودشان همراه کنند، معرفی کنیم؛ در مسئلهای که دغدغه همگانی بود. ملت ایران نسبت به تمامیت ارضی خودش حساسیت ویژهای دارد و وقتی دید که در کردستان، حاکمیت کشور دارد ضعیف میشود و امکان تجزیهطلبی در اینجا هست، همینطور در خوزستان و آذربایجان، به میدان آمدند.
وی ادامه داد: البته بعدها مستندات زیادی رو شد؛ مثلاً شعبان جعفری در خاطراتش نوشته و به طور مشخص اذعان میکند که اسرائیلیها در کمک به تجزیهطلبی فعال بودند و مرتب شعبان جعفری ـ که در کودتای ۳۲ هم نقش اساسی داشت ـ در اینجا هم نقش اساسی در انتقال پیامها دارد.
سلیمینمین گفت: امیرانتظام در کتاب خود، موضوع دعوای ابراهیم یزدی با کاردار سفارت آمریکا را به عنوان یک سند افتخار یاد میکند و در آنجا میگوید که آمریکا و اسرائیل کمک میکنند به عراق و شورشگران برای تجزیه بخشی از خاک ایران. این موضوع را صریح آقای یزدی به سفارت آمریکا میگوید. هایزر در خاطراتش نوشته و به صراحت میگوید که بعد از اینکه من برگشتم و انقلاب ایران پیروز شد، مجدداً من را خواستند و گفتند الان میتوانید باز دوباره بروید ایران و کودتا کنید. من گفتم ارتش ایران فروپاشیده و من این امکانات را میخواهم؛ ۱۰ تا از ژنرالهای برجسته آمریکا را میخواهم و نیروی نظامی و پول میخواهم. هایزر صریح میگوید بعد از پیروزی انقلاب، آمریکاییها به دنبال کودتا بودند. اسناد مختلف و متعددی در این قضیه وجود دارد.
وی در ادامه گفت: این تحرک گسترده آمریکا توسط دانشجویان خنثی شد. اما آیا رفتار ما با دانشجویان مطابق با این شأنیت هست؟ من به عنوان یک برادر کوچکتان میگویم خیر، مطابق با این شأنیت نیست. ما هم مثل دشمن داریم جوانان خودمان را تحقیر میکنیم، این شایسته نیست.
وی ادامه داد: مطلب دومی که ضرورت دیدم در اینجا بیان کنم، این است که استکبارستیزی در تاریخ انقلاب وجود ندارد، حالا شاید الان برایتان قابلقبول نباشد. انقلاب که پیروز شد، ما هیچ اقدامی علیه آمریکا نمیکنیم. دقت کنید، آمریکا ماهیتش برای ما کاملاً روشن بوده؛ کودتا در ایران انجام داده، جنایات مختلف انجام داده، در ایران غارتهای مختلف انجام داده، اما هرگز ما به دنبال ستیزه با آمریکا بعد از پیروزی انقلاب نبودیم.
سلیمی نمین تأکید کرد: این تعبیر را اصلاح کنیم؛ چراکه این تبلیغات دشمن را تقویت میکند و دشمن میگوید که اینها (ما) ستیزهگری را آغاز کردند، در حالی که این اصلاً با واقعیت تاریخ انقلاب نمیخواند. انقلاب که پیروز شد، ما خواهان ارتباط با آمریکا بودیم، نمیخواستیم ارتباط را قطع کنیم و میخواستیم فرصت جدیدی به آمریکا بدهیم. باور ملت ایران این بود که آمریکا از رفتار ایران شرمنده خواهد شد و استقلال ملت ایران را به رسمیت خواهد شناخت.
وی با اشاره به وقایع ابتدای انقلاب گفت: آخرین نماینده موساد در تهران میگوید وقتی ما بنا شد از ایران خارج شویم، در حالی که یک ماه از انقلاب گذشته بود و ما در هتل استقلال جمع شدیم تا با آمریکاییها همزمان از ایران خارج شویم، یک روز دیدم همهمه ایجاد شد. رفتم جلو، دیدم آقای بهشتی است. ایشان به همه سفارش کرد که اینها مهمان ما هستند، من اجازه نمیدهم کسی تعرضی به اینها بکند و اجازه بدهید با ذهنیت خوبی از ایران خارج شوند. یعنی هم نسبت به موساد و هم نسبت به آمریکاییها ـ که بسیار در حق ملت ایران بد کردند ـ سومین شخصیت انقلاب در آن شرایط بسیار شلوغ انقلابی میآید هتل، فقط برای اینکه سفارش کند کسی متعرض اینها نشود. این بزرگواری ملت ایران است که اصلاً نمیخواهد در این زمینه تلافیجویی کند، بلکه میخواهد یک دوره جدید را در مسیر استقلال خودش، هم با جریانات سیاسی شرق و هم با بلوک غرب، آغاز کند.
این فعال سیاسی اصولگرا در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: برگمن میگوید از روز ۲۳ بهمن، یک میلیون دلار سلاح بین مخالفان ایران توزیع کردیم تا بتوانند انقلاب را زمین بزنند.
وی ادامه داد: بنابراین ما بحث نفی سلطه را با استکبارستیزی یکی نگیریم. ما نافی سلطه هستیم، اما از ابتدای انقلاب خیلی در این مسیر قرار نداشتیم که ارتباطاتمان را با یکسری از کشورها قطع کنیم. حتی بعد از ۱۳ آبان، جریان نهضت آزادی بیانیه داد و خواهان قطع ارتباط شد، ولی هرگز امام این مسئله را در دستور کار قرار نداد. نهضت آزادی به عنوان یک جریان غربگرا، چون آمریکاییها آنقدر بد کرده بودند و آمریکا در جمع ملت ایران منفور بود، برای اینکه محبوب ملت ایران شود، پیشنهاد قطع رابطه را آنها کردند. و همانطور که میدانید، قطع رابطه از سوی آمریکاییها صورت گرفت.
سلیمی نمین در پایان گفت: سعی کنیم در مسیر تکریم جوانان خودمان قرار بگیریم.