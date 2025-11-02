خبرگزاری کار ایران
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد؛

فرصت دوماهه قوه‌ قضاییه به بابک زنجانی برای تسویه بدهی ۲ میلیارد یورویی

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد قوه‌ قضاییه با وجود بدهی معوق سنگین بابک زنجانی به شرکت ملی نفت، بار دیگر و به‌مدت دو ماه به او فرصت داده تا نسبت به تسویه باقیمانده بدهی خود اقدام کند؛ فرصتی که به گفته کارشناسان، احتمالاً آخرین مهلت قانونی زنجانی برای تعیین‌تکلیف بدهی است.

به گزارش ایلنا، «میثم ظهوریان» نماینده مجلس در صفحه شخصی خود اعلام کرد که تا این لحظه از مجموع ۲ میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران، تنها ۱۶ میلیون یورو (کمتر از یک درصد) تسویه شده است.

او نوشت: خوب است آقای ‎بابک زنجانی به‌جای تحلیل وضعیت بانک آینده، ابتدا بدهی خود به بانک مرکزی و شرکت نفت را تسویه کند. تاکنون از ۲ میلیارد یورو بدهی وی به شرکت نفت، تنها ۱۶ میلیون یورو پرداخت شده و علیرغم چند بار استمهال مهلت تسویه از سوی دستگاه قضایی، مابقی بدهی همچنان باقی است.

به گفته ظهوریان، زنجانی طی مراحل گذشته برای تسویه بدهی، پیشنهاد داده بود که مابقی مبلغ از طریق تحویل یک فلز گران‌بها و یک‌بار دیگر با رمزارز نامعتبر به بانک مرکزی پرداخت شود، اما هیچ‌کدام از این پیشنهادها مورد پذیرش نهادهای ذی‌ربط قرار نگرفت.

وی همچنین افزود که ادعای زنجانی درباره مصادره مبلغ نقدی حساب FIIB از سوی شرکت کرسنت نیز رد شده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: با اصرار دستگاه قضایی، فرصت دوماهه دیگری برای تسویه‌ی مابقی بدهی به وی داده شده که منطقاً باید آخرین فرصت باشد.

