پزشکیان در دیدار با مدیران صنعت هستهای کشور:
قصد ما از گسترش این صنعت، پاسخگویی به نیازهای مردم است؛ نه تولید سلاح
رییس جمهور با بیان اینکه متاسفانه تبلیغات جهتدار به گونهای القا کرده که «هستهای» مترادف ساخت سلاح اتمی است، گفت: تنها ذرهای از پیامدهای ناهمگون و غیرانسانی این حوزه، ساخت بمب است و مابقی این صنعت در خدمت رفع نیازهای اساسی بشر قرار دارد؛ قصد و اراده ما از گسترش این صنعت، پاسخگویی به نیازهای مردم و ارتقای رفاه کشورمان است؛ نه تولید سلاح.
رییسجمهور در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه به ویژه شهدای والامقام هستهای کشور، تلاشهای دانشمندان هستهای را مصداق جهاد علمی و خدمت صادقانه به ملت دانست و اظهار کرد: کاری که عزیزان ما در این مجموعه در تولید رادیودارو و توسعه فناوریهای نوین درمانی انجام میدهند، نیازی ضروری است که باید با سرعت و قدرت بیشتری دنبال شود.
پزشکیان با اشاره به جایگاه ویژه ایران در تولید رادیوداروها و نقش این فناوری در خلق ثروت ملی و حضور در بازار جهانی، تصریح کرد: امروز برای کشور، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ورود جدی به عرصه رقابت جهانی حیاتی است. قدرتهای استکباری میکوشند ملتهای مستقل، از جمله ایران را از دستیابی به فناوریهای پیشرفته محروم و ما را در سطح صنایع مونتاژی وابسته نگاه دارند، تا خود تولید کنند، دارو بسازند و با قیمتهای گزاف به ملتها بفروشند.
رییسجمهور با تاکید بر ضرورت برنامهریزی راهبردی برای کسب سهم از بازار جهانی رادیوداروها افزود: فعالیتهای کنونی بسیار ارزشمند است، اما لازم است بهموازات تامین نیازهای داخلی، برای توسعه و صادرات محصولات نیز برنامهریزی و بازاریابی حرفهای انجام شود و قطعا کیفیت، اثربخشی و قیمت مناسب محصولات ما را پیشتاز رقابت خواهد کرد.
دکتر پزشکیان با بیان اینکه دشمنیها و ترور دانشمندان ایرانی ناشی از نگرانی قدرتهای بزرگ از استقلال علمی و فناورانه ایران است، ادامه داد: بارها اعلام کردهایم که ساخت سلاح هستهای در دستور کار ما نیست و آنان نیز این را میدانند؛ اما ادعای دروغ خود را بهانهای برای جلوگیری از پیشرفت ایران قرار دادهاند. جوانان و نخبگان ما توان حل مشکلات و پاسخ به نیازهای کشور را دارند و اینگونه نخواهد بود که بنشینند و کاری نکنند و کشور محتاج صنایع و محصولات آنها باشد. آنها این توانمندیها را با نیازهای ملی پیوند زدهاند و این مسیر را با قدرت ادامه میدهند.
رییسجمهور با اشاره به کاربردهای گسترده فناوری هستهای در حوزه سلامت و صنایع مختلف از جمله کشاورزی و محیطزیست خاطرنشان کرد: تمامی دستاوردهایی که امروز مشاهده شد، در راستای ارتقای سلامت مردم و خدمت به جامعه است. متاسفانه در معرفی این دستاوردها و خنثیسازی تبلیغات دروغین دشمنان کوتاهی داشتهایم و باید سازوکار موثری برای معرفی و بازاریابی این محصولات ایجاد شود.
پزشکیان ضمن انتقاد از اتلاف منابع ملی بهویژه سوختهای فسیلی گفت: روزانه میلیونها بشکه نفت و گاز با ارزش بالا را میسوزانیم و علاوه بر آلودگی زیستمحیطی، از ظرفیتهای علمی برای خلق ارزش افزوده غفلت میکنیم. حل این چالش بر عهده دانشمندان و نخبگان کشور است و همین توانمندیهاست که دشمن را نگران کرده و موجب خصومت آنان با دانشمندان ایرانی شده است. آنها دانشمندان ما را ترور میکنند، چرا که میتوانند بازار را از آنها بگیرند، در جامعه ما توانمندی ایجاد و وابستگی کشور را قطع کنند.
رییسجمهور با تاکید بر نقش دانشگاههای نسل چهارم در حل مسایل کلان کشور افزود: مهمترین ویژگی دانشگاههای نسل 4 دنیا نیازمحوری، ارتباطات میانرشتهای و حل مساله است. دانشمندان ما در صنعت هستهای باید توانمندیهای خود را در حوزههای گوناگون از جمله آب، کشاورزی و محیطزیست گسترش دهند.
پزشکیان با تاکید بر ضرورت بهرهبرداری درست از منابع کشور تصریح کرد: این ما هستیم که انتخاب میکنیم از منابع موجود در کشور چه تولید کنیم، چگونه تولید کنیم، با چه کیفیتی و در کجا توزیع کنیم و این نخبگان ما هستند که میتوانند به ما در این زمینه کمک کنند.
رییسجمهور با بیان اینکه متاسفانه فضاسازی و تبلیغات جهتدار علیه فعالیتهای صلحآمیز هستهای بهگونهای گسترده انجام شده که در افکار عمومی القا شود «هستهای» مترادف ساخت سلاح اتمی است، اظهار کرد: این در حالی است که صنعت هستهای مجموعهای عظیم از ظرفیتها و امکانات علمی ـ صنعتی است؛ تنها ذرهای از پیامدهای ناهمگون و غیرانسانیِ این حوزه، ساخت بمب است و مابقیِ این صنعت همه و همه در خدمت رفع نیازهای اساسی بشر قرار دارد. قصد و اراده ما از گسترش این صنعت، پاسخگویی به نیازهای مردم و ارتقای رفاه کشورمان است؛ نه تولید سلاح.
پزشکیان با تاکید بر اراده دولت برای حمایت کامل از توسعه صنعت هستهای صلحآمیز کشور خاطرنشان کرد: دولت با تمام توان از پیشرفت و تقویت این ظرفیتها پشتیبانی خواهد کرد. با تلاش دانشمندان و برنامهریزی دقیق، میتوانیم سهم بیشتری از بازار جهانی کسب کنیم. قدر شما دانشمندان را میدانیم و دست در دست هم برای سربلندی ایران عزیز تلاش خواهیم کرد؛ چراکه آینده کشور در گرو حضور در لبه دانش و حرکت بهسوی فناوریهای نوین است.