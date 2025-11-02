تعویض وزرای کم توان کابینه کمک به دولت چهاردهم است

به گزارش ایلنا، علی اصغر نخعی راد در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس تاکنون همواره با مراجعه به آرای عمومی، نهادهای تصمیم گیری خویش را برگزیده است. بررسی آمار مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می دهد که میزان مشارکت مردم در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری جدید با عملکرد هشت ساله دولت برگزار کننده انتخابات نسبت مستقیم دارد که برای اثبات این ادعا، به میزان مشارکت مردم در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری توجه فرمایید.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۵۸ و با مشارکت ۶۷ درصدی مردم شکل گرفت و پس از شهادت شهید رجایی مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۰ به ۷۴ درصد رسید لیکن پس از دوره هشت ساله مذکور و با التفات به اینکه در آن زمان، همه اختیار کابینه دولت با نخست وزیر بوده و ریاست جمهور نقش تشریفاتی داشته لذا عملکرد دولت با مدیریت نخست وزیر موجب کاهش ۱۹ درصدی مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۸ و تنزل آن از ۷۴ به ۵۵ درصد شد.

وی افزود: با تلاش و فعالیت سازندگی ۸ ساله دولت مرحوم هاشمی و صرف نظر از جهت گیری ناصواب اقتصادی آن، انتخابات ریاست جمهوری در پایان دولت ایشان در سال ۱۳۷۶ با ۲۴ درصد افزایش مشارکت مردمی به ۷۹ درصد رسید اما پس از پایان ۸ ساله دولت خاتمی در سال ۱۳۸۴، مشارکت مردم ناشی از عملکرد ضعیف وی با ۱۲ درصد کاهش مواجه شده و به ۶۷ درصد تنزل یافت.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: پایان دولت احمدی نژاد علیرغم فتنه ۸۸ و ایراد اتهام ناروای تقلب به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی فتنه گران، مشارکت مردم در سال ۱۳۹۲ ناشی از عملکرد دولت وی و البته متاثر از آغاز برگزاری توامان انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای شهر و روستا با ۶ درصد افزایش از ۶۷ درصد به ۷۳ درصد رسید که نهایتا در پایان دولت روحانی مشارکت ۷۳ درصدی مردمی ابتدای تحویل دولت وی، به دلیل عملکرد منفی ۸ ساله او با کاهش ۲۵ درصدی به ۴۸ درصد تنزل یافت و دولت روحانی بالاترین رکورد منفی در ثبت کاهش مشارکت مردمی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران را رقم زد.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: البته دولت روحانی قبل از ثبت این آخرین رکورد، رکوردهای فراوان دیگری را نیز به ثبت رسانده که شنیدنی است مانند رکورد رشد منفی اقتصادی در ۸ سال متوالی، رکورد افزایش ۹ برابری متوسط قیمت ها در طول مدت ۸ سال، رکورد رشد متوسط سالانه منفی ۶/۷ دهم درصد سرمایه گذاری در مدت ۸ سال، رکورد تورم سالیانه ۵۰ درصدی و بالاترین نرخ تورم در ۷۵ سال اخیر پس از جنگ جهانی دوم، رکورد رشد نقدینگی ۴۰/۶ درصدی در سال ۱۳۹۹ معادل یک هزار هزار میلیارد تومان و برابر با کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۱۳۹۴، رکورد کمترین میزان ساخت پالایشگاه و نیروگاه در میان همه دولت های پس از انقلاب، رکورد کمترین میزان ساخت مسکن و بیشترین نرخ تورم مسکن ۵۸ درصد در میان همه دولت های پس از انقلاب و رکورد تعیین شرط اسنپ بک در یک قرارداد بین المللی که در تاریخ دولت های جهان بی سابقه بوده و این هنر مخصوص دولت فخیمه روحانی و سرداران دیپلماسی اوست که هنر مذاکره می دانستند و برای چنین دستاوردی صدها سکه تمام بهار آزادی از بیت المال مسلمین جایزه گرفتند.

وی افزود: با این عملکرد ۸ ساله و فشار سنگین اقتصادی بر گرده ملت، بدیهی است که در پایان دولت و کاهش دو قطبی سازی های کاذب و پایان عملیات روانی رسانه ها و آشکار شدن نتیجه سیاست غلط های دولت بر سر سفره مردم، مشارکت مردمی با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شود.

نخعی راد بیان کرد: ضربه سیلی دولت روحانی به صورت اقشار آسیب پذیر به حدی بود که علیرغم فعالیت مجاهدانه ۳ ساله دولت شهید رئیسی و افزایش مثبت همه شاخص های اقتصادی نیز مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۳ سال بعد، همچنان متاثر از هنرنمایی های ۸ ساله دولت روحانی و کسب رکوردهای تاریخی وی افزایش نداشته و حتی به دلیل عدم برگزاری همزمان انتخابات شوراها که در افزایش مشارکت انتخابات ریاست جمهوری موثر است، مشارکت نیز کاهش داشته است، اما جالب اینجاست که همین دولت غربگرای متبخر که رهبر معظم انقلاب به حق عملکرد او را درس عبرت برای دولت های بعد دانستند، با همراهی اعوان و انصار خویش که ۸ سال ارتزاق کرده اند، پس از آشکار شدن خسارت محض دستاورد برجام و رسوایی فوق العاده مکانیسم ماشه به صحنه آمده و با هدف سرپوش نهادن بر افتضاح دیپلماسی خود و ۸ سال مصرف سرمایه های کشور با رشد اقتصادی صفر درصد در ۸ سال متوالی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مسئول کاهش مشارکت مردمی قلمداد و به آنان حمله می کنند گرچه این تلاش ها هرگز نمی تواند آبروی باد رفته آنان را برگرداند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه در دولت آقای پزشکیان نیز همه تلاش های ۳ ساله دولت شهید رئیسی از جمله کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه، افزایش رشد اقتصادی کشور تا ۵/۷ درصد، کاهش نرخ بیکاری تا ۷/۷ درصد و کاهش نرخ نقطه به نقطه تا ۲۹ درصد از بین رفته و همه شاخص های مذکور در دولت جناب پزشکیان منفی شده است.

وی اضافه کرد: اکنون که عملکرد دولت ها خواسته و ناخواسته به حساب نظام اسلامی گذاشته می شود و از همین رو به فرمایش رهبر انقلاب همه باید موفقیت دولت را موفق خویش بدانیم و در این شرایط که تصمیمات و اقدامات برخی از وزرای دولت، نه تنها رافع مشکلات نیست بلکه هر روز نرخ کالاهای اساسی را نیز افزایش می دهد، در این شرایط کمک به دولت در تعویض وزرای کم توان کابینه متعین است و تعلل در این امر موجب از بین رفتن فرصت ها و شتاب بیشتر تورم افسار گسیخته و افزایش فشار بر عموم مردم خصوصا اقشار کم توان جامعه خواهد شد و اگر جناب پزشکیان به فکر التیام کابینه و استفاده از افراد قوی و توانا و غیر سیاسی در وزارتخانه های کلیدی دولت و نظارت بر عملکرد وزرا نباشد و به جای آن، همچنان خود را با شرکت در جلسات بی خاصیت و گفتار درمانی مشغول کند، این مجلس است که باید به عنوان نماینده مردم به وظیفه خویش عمل کرده و وزرای ناتوان و قانون گریز را تعویض و با نظارت دقیق و گسترده، جلو حرکت شتابان دولت به سوی افزایش قیمت ها را بگیرد.

