نوروزی در صحن مجلس:

نتایج کنکور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بیشتر رتبه‌های برتر از شهرهای بزرگ و موسسات خصوصی پرهزینه هستند

نتایج کنکور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بیشتر رتبه‌های برتر از شهرهای بزرگ و موسسات خصوصی پرهزینه هستند
نماینده علی‌آباد کتول در مجلس با انتقاد از نابرابری آموزشی میان مناطق مختلف کشور گفت: نتایج کنکور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بیشتر رتبه‌های برتر از شهرهای بزرگ و موسسات خصوصی پرهزینه هستند، در حالی‌که دانش‌آموزان مناطق محروم حتی به اینترنت پایدار دسترسی ندارند.

به  گزارش ایلنا، رحمت‌الله نوروزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به اصل سوم قانون اساسی بر ضرورت رفع تبعیض در نظام آموزشی کشور تأکید کرد و گفت: بحث تأثیر معدل پایه ۱۰ و ۱۱ و نتایج کنکور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اکثر رتبه‌های برتر کنکور از شهرهای بزرگ و موسسات خصوصی با شهریه‌های بسیار بالا هستند.

نماینده علی‌آباد کتول در مجلس افزود: هرچند اقداماتی در زمینه توسعه آموزش مجازی و استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی پیش‌بینی شده، اما  دانش‌آموزان مناطق محروم و روستاهای دورافتاده از امکانات آموزشی کافی و حتی دسترسی به اینترنت مناسب محروم‌اند و این برخلاف نگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری درمورد توزیع عادلانه امکانات در سراسر کشور است بنابراین تقاضا دارم به این موضوع توجه شود.

وی همچنین به مطالبات بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و وضعیت نیروهای شرکتی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با حمایت رئیس مجلس، کمیسیون اجتماعی گام مؤثری در حل این مشکلات بردارد.

