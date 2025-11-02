خبرگزاری کار ایران
پرداخت هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان به ۴۰۱ تاجر زیان دیده در حادثه بندر شهید رجایی

رئیس کل دادگستری هرمزگان از پرداخت یکهزار و ۹۶۴ میلیارد تومان در قالب بیمه‌های باربری به ۴۰۱ نفر از تجار زیان دیده در حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.

به گزارش ایلنا، جلسه پیگیری آخرین وضعیت پرداخت خسارات تجار فاقد بیمه نامه آسیب دیده در حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان، معاون بیمه مرکزی و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی و مدیران شرکت‌های بیمه در بندرعباس برگزار شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این نشست گفت: امروز برای چندمین بار جلسه پیگیری آخرین وضعیت پرداخت خسارت‌های حادثه تلخ بندر شهیدرجایی با حضور مدیران و نمایندگان صنعت بیمه کشور و تعدادی از تجّار و بازرگانان حادثه دیده برگزار شد. 

وی تصریح کرد: خوشبختانه در نتیجه پیگیری‌های استاندار محترم، دستگاه قضایی و همکاری بسیار خوب شرکت‌های بیمه تا کنون هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان در قالب بیمه‌های باربری به ۴۰۱ نفر از تجار زیان دیده در حادثه بندر شهید رجایی پرداخت شده و حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان از خسارات احتمالی نیز باقی مانده است که در دست بررسی قرار دارد. 

قهرمانی با بیان اینکه تعیین خسارات تجار باقی مانده در حال کارشناسی و طی مراحل قانونی است، خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۴۱ درصد از خسارات بیمه‌های باربری تجار پرداخت شده است. 

وی همچنین با بیان اینکه پیش از این، خسارت‌های اعلامی در حوزه باربری حدود ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود، یادآور شد: با اقدامات بیمه مرکزی و استعلاماتی که از بنادر و گمرکات صورت گرفته است و بعضأ با مراجعه خود تجّار و تعیین تکلیف کالا‌هایی که وضعیت شان معلوم نبود، خوشبختانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان از خسارت‌های ادعایی کاسته شده که این موضوع توفیق بزرگی در جهت جبران خسارت‌های واقعی می‌باشد. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در پرداخت خسارات کانتینر‌های خالی که به طور کامل از بین رفته بودند، شرکت بیمه معلم خسارت یکهزار و ۴۶۹ کانتینر به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان را پرداخت کرده است. 

این مقام قضایی گفت: با توجه به جبران خسارات خود کانتینر‌ها در فرآیند مذکور، این موضوع از یک سو در پرداخت خسارات صاحبان کانتینر خالی که خطوط کشتیرانی است مؤثر بوده و از سوی دیگر مشکل تجّاری که برای استرداد کانتینر خالی تضمین و تعهد سپرده بودند را مرتفع کرده است. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: تا امروز مبلغ ۳ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از خسارت دیدگان حادثه تلخ بندر شهید رجایی پرداخت شده است. 

وی افزود: از مبلغ مورد اشاره ۳ هزار و نود میلیارد تومان از سوی شرکت‌های بیمه و حدود ۲۴۰ میلیارد تومان نیز از سایر منابع تأمین شده است. 

قهرمانی تصریح کرد: این خسارات هم به خانواده متوفیان و هم به مصدومین، صاحبان خودرو‌ها و تجّار پرداخت شده است. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در پایان تأکید کرد: در مورد تجّاری که فاقد بیمه نامه بوده یا بعضأ بیمه نامه‌های غیرمعتبر داشته‌اند، گفت‌و‌گو‌های لازم انجام شده است و اقداماتی از سوی سازمان بنادر و شرکت متولی بیمه محلی صورت گرفته که امیدواریم بر این اساس در آینده نزدیک مشکلات این افراد نیز مرتفع شود و بتوانیم خسارت هایشان را جبران کنیم.

مجید تقی لو، معاون اتکائی و عضو هیأت عامل بیمه مرکزی نیز در این نشست گفت: خوشبختانه تاکنون بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ زیان دیده حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس توانسته‌اند خسارت خود را از شرکت‌های بیمه دریافت کنند و به لطف الهی تا جبران کامل خسارت افرادی که دارای پوشش معتبر بیمه نامه‌ای هستند این فرآیند را ادامه خواهیم داد.

