خبرگزاری کار ایران
استاندار خراسان جنوبی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

صدور بیش از ۱۱ هزار کارت تجاری برای ساکنان مناطق مرزی در خراسان جنوبی/ تحول در حوزه شرق با کوله‌بری دارای مجوز

کد خبر : 1708147
استاندار خراسان جنوبی با اعلام صدور بیش از ۱۱ هزار کارت تجاری برای ساکنان مرزی در این استان گفت: ما از مرزهای مشترک استان خراسان جنوبی با افغانستان شاهد ورود مواد مخدر به کشور نیستیم چراکه مرز به طور کامل قابل کنترل است و به آن معنا قاچاق سوخت هم نداریم.

سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره دیپلماسی استانی گفت: خراسان جنوبی دارای طولانی‌ترین مرز مشترک با کشور افغانستان است و طی یک سال گذشته مراودات اقتصادی خوبی را با مسئولان این کشور داشتیم. در این راستا، مجموعه اتاق بازرگانی استان، با دعوت از سرمایه‌گذاران و مسئولان اقتصادی، اقداماتی را برای تقویت روابط تجاری انجام داده است. بنده نیز به استان هرات و فراه سفر کرده و با والی فراه دیدار و گفتگوهایی داشته‌ام.

وی ادامه داد: این رفت و آمدها و نشست‌ها به رشد صادرات و واردات کمک کرده است. به عنوان نمونه، در مرداد ماه سال جاری، صادرات استان نسبت به مرداد سال گذشته ۱۲۸ درصد رشد داشته است. کشورهای همسایه مرزی فرصت‌های طلایی برای رشد اقتصادی و توسعه مراودات فراهم می‌کنند و ما باید از این فرصت‌ها به نحو شایسته بهره‌برداری کنیم.

برخی از اختیارات به استانداران واگذار شده است

استاندار خراسان جنوبی درباره واگذاری اختیارات به استانداران گفت: برخی از اختیارات به استانداران واگذار شده است و برخی از اختیارات هم نیاز است که در آینده واگذار شود. این واگذاری‌ها می‌تواند به تمرکززدایی از مرکز و فراهم آوردن زمینه‌های رشد و پیشرفت در استان کمک کند.

صادرات سوخت با رعایت استانداردها  در منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود

هاشمی درباره تامین امنیت در استان خراسان جنوبی و در پاسخ به این سوال که آیا با چالش‌هایی نظیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان مواجه هستند، گفت: استان خراسان جنوبی امن‌ترین استان کشور است. ما از مرزهای مشترک استان خراسان جنوبی با افغانستان شاهد ورود مواد مخدر به کشور نیستیم چراکه مرز به طور کامل قابل کنترل است.

وی گفت: در منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود با همت و همکاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، پروژه‌های مشترکی در حال انجام است که شامل صادرات سوخت با رعایت استانداردها است و ما به آن معنا قاچاق سوخت هم نداریم.

برای بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار کارت تجاری صادر شده است

استاندار خراسان جنوبی درباره سرمایه‌گذاری خارجی در این استان گفت: استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از مناطق مستعد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی و بادی، در حال جذب سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر، ظرفیت هزار و ۴۵۰ مگاوات در این استان سرمایه‌گذاری شده است. برخی از این پروژه‌ها به شبکه برق متصل شده و برخی دیگر در مراحل اجرایی قرار دارند.

هاشمی درباره قانونی شدن کوله بری در این استان گفت: یکی از اتفاقات بسیار خوبی که افتاده است صدور مجوز کوله‌بری است. برای ساکنین تا شعاع ۵۰ کیلومتری مرز این اتفاق افتاده است ما ۴ شهرستان مرزی با عنوان شهرستان زیرکوه، سربیشه، درمیان و نهبندان داریم. تاکنون هم برای بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار کارت تجاری صادر شده است. با این اقدام قطعا تحول بسیار خوبی را در حوزه شرق کشور با مجوز کوله بری خواهیم داشت.

