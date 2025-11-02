در صحن مجلس مطرح شد؛
کوچکزاده: قراردادهای خارجی باید به تصویب مجلس برسد/ قالیباف: معاهدهها ابتدا امضا و توافقنامه آن برای تصویب به مجلس ارائه میشود
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده تهران مبنی بر امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری توسط وزارت امور خارجه بدون اطلاع مجلس؛ گفت: این مسئله از وزارت امور خارجه پیگیری میشود، اما باید توجه داشت که هر معاهده و قراردادی که بسته میشود ابتدا باید قرارداد آن امضا شود و بعد توافق نامه آن برای تصویب به مجلس ارائه شود.
به گزارش ایلنا، مهدی کوچک زاده در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به تذکر نماینده مردم خمینی شهر در مجلس مبنی بر اینکه قراردادهایی که با طرف خارجی در کشور بسته میشود باید به تصویب مجلس برسد، عنوان کرد: چند روز پیش ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری را امضا کرد که معاون پارلمانی وزارت امور خارجه در تماسی با بنده اعلام کرد، امضای آن به معنای امضایی که ما را موظف به رعایت مفاد این کنوانسیون میکند، نیست، اما مطرح شدن آن در جامعه و انتشار آن در سایتهای خبری و خبرگزاریهای رسمی دولت به چه معنا است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: متاسفانه یک روش منحوس در کشور در حال جا افتادن است و آن هم بیتوجهی به قانون، حتی به قانون اساسی است. این بیتوجهی از بحث ضوابط استخدام افراد در جایگاههای حساس شروع شد و در بحثهای دیگر ادامه پیدا کرد، الان به اینجا رسیده است که خیلی راحت، شفاف و علنی اعلام میکنند که ما به فلان کنوانسیون بینالمللی پیوستیم و مجلس هم هیچ اطلاعی ندارد.
کوچک زاده خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای قالیباف! اینجا شما باید از حیثیت مجلس دفاع کنید، اینکه یک قراردادی امضا شود و به یک نماینده مثل بنده هم توضیح دهند که این امضا آن امضای اصلی نیست، به چه معناست؟ این خراش دادن رفتار قانونی در کشور است و شما به عنوان رئیس مجلس باید جلوی آن را بگیرید.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده عنوان کرد: حتما وظیفه بنده و تکتک نمایندگان مجلس است که اگر قراردادی بدون مصوبه مجلس در خارج بسته میشود، آن را پیگیری کرده و جلوی آن را بگیریم؛ اما همه توجه دارید که ابتدا آن قرارداد با طرف مقابل بسته میشود و سپس توافق نامه آن برای تصویب به مجلس میآید.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوعی که اشاره کردید و مربوط به وزارت خارجه است را پیگیری میکنم. اما موضوع نماینده خمینی شهر در مجلس را چون دقیق مطلع بودم با صراحت اعلام کردم که چنین اتفاقی نیفتاده است