خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در صحن مجلس مطرح شد؛

کوچک‌زاده: قراردادهای خارجی باید به تصویب مجلس برسد/ قالیباف: معاهده‌ها ابتدا امضا و توافقنامه آن برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود

کوچک‌زاده: قراردادهای خارجی باید به تصویب مجلس برسد/ قالیباف: معاهده‌ها ابتدا امضا و توافقنامه آن برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود
کد خبر : 1708142
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده تهران مبنی بر امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری توسط وزارت امور خارجه بدون اطلاع مجلس؛ گفت: این مسئله از وزارت امور خارجه پیگیری می‌شود، اما باید توجه داشت که هر معاهده و قراردادی که بسته می‌شود ابتدا باید قرارداد آن امضا شود و بعد توافق نامه آن برای تصویب به مجلس ارائه شود.

به گزارش ایلنا، مهدی کوچک زاده در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به تذکر نماینده مردم خمینی شهر در مجلس مبنی بر اینکه قراردادهایی که با طرف خارجی در کشور بسته می‌شود باید به تصویب مجلس برسد، عنوان کرد: چند روز پیش ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری را امضا کرد که معاون پارلمانی وزارت امور خارجه در تماسی با بنده اعلام کرد، امضای آن به معنای امضایی که ما را موظف به رعایت مفاد این کنوانسیون می‌کند، نیست، اما مطرح شدن آن در جامعه و انتشار آن در سایت‌های خبری و خبرگزاری‌های رسمی دولت به چه معنا است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: متاسفانه یک روش منحوس در کشور در حال جا افتادن است و آن هم بی‌توجهی به قانون، حتی به قانون اساسی است. این بی‌توجهی از بحث ضوابط استخدام افراد در جایگاه‌های حساس شروع شد و در بحث‌های دیگر ادامه پیدا کرد، الان به اینجا رسیده است که خیلی راحت، شفاف و علنی اعلام می‌کنند که ما به فلان کنوانسیون بین‌المللی پیوستیم و مجلس هم هیچ اطلاعی ندارد.

کوچک زاده خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای قالیباف! اینجا شما باید از حیثیت مجلس دفاع کنید، اینکه یک قراردادی امضا شود و به یک نماینده مثل بنده هم توضیح دهند که این امضا آن امضای اصلی نیست، به چه معناست؟ این خراش دادن رفتار قانونی در کشور است و شما به عنوان رئیس مجلس باید جلوی آن را بگیرید.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده عنوان کرد: حتما وظیفه بنده و تک‌تک نمایندگان مجلس است که اگر قراردادی بدون مصوبه مجلس در خارج بسته می‌شود، آن را پیگیری کرده و جلوی آن را بگیریم؛ اما همه توجه دارید که ابتدا آن قرارداد با طرف مقابل بسته می‌شود و سپس توافق نامه آن برای تصویب به مجلس می‌آید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوعی که اشاره کردید و مربوط به وزارت خارجه است را پیگیری می‌کنم. اما موضوع نماینده خمینی شهر در مجلس را چون دقیق مطلع بودم با صراحت اعلام کردم که چنین اتفاقی نیفتاده است

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ