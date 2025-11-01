خبرگزاری کار ایران
از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی به ضرر مردم و همسایگان سودان است

رئیس مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن کشتار بی‌رحمانه مردم سودان، گفت: از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی به ضرر مردم و همسایگان سودان است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌گناه در شهر فاشر در سودان و تخریب امکانات و زیر ساخت‌های این شهر را شدیدا محکوم می‌کنیم.

از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی به ضرر مردم و همسایگان سودان است و صلح و ثبات و امنیت، خواسته بحق مردم آنجاست.»

