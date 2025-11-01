«کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌گناه در شهر فاشر در سودان و تخریب امکانات و زیر ساخت‌های این شهر را شدیدا محکوم می‌کنیم.

از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی به ضرر مردم و همسایگان سودان است و صلح و ثبات و امنیت، خواسته بحق مردم آنجاست.»