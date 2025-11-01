به گزارش ایلنا، جلسه مشترک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت ورزش و جوانان برای هماهنگی جهت تقویت حضور ایران در رویدادهای ورزشی بین‌المللی به ویژه در حوزه فوتبال، روز شنبه به میزبانی اسماعیل بقایی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این جلسه که محمد شروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، ابوالقاسم ایمانی‌نژاد مشاور وزیر ورزش و جوانان، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی فوتبال، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال و امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال، حضور داشتند، ضمن مرور موفقیت‌های کم‌سابقه ورزشکاران ایرانی در حوزه‌های مختلف ورزشی در سال جاری، بر اهمیت استفاده از همه ظرفیت‌ها برای مشارکت مؤثر کشورمان در میادین ورزشی تاکید شد.

در این جلسه همچنین اقدامات انجام‌شده و در دست انجام برای حضور قدرتمند تیم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تشریح و مقرر شد هماهنگی‌های لازم در این خصوص میان دستگاه‌های ذیربط به‌ویژه وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و وزارت امور خارجه ادامه یابد.

مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در خردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی مشترک مکزیک، آمریکا و کانادا با حضور ۴۸ تیم راه‌یافته به مسابقات برگزار خواهد شد.