خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه و ورزش و جوانان

نشست مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه و ورزش و جوانان
کد خبر : 1708023
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه مشترک وزارت امور خارجه و وزارت ورزش برای هماهنگی جهت تقویت حضور ایران در رویدادهای ورزشی بین‌المللی به ویژه در حوزه فوتبال به میزبانی سخنگوی وزارت امور خارجه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه مشترک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت ورزش و جوانان برای هماهنگی جهت تقویت حضور ایران در رویدادهای ورزشی بین‌المللی به ویژه در حوزه فوتبال، روز شنبه به میزبانی اسماعیل بقایی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این جلسه که محمد شروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، ابوالقاسم ایمانی‌نژاد مشاور وزیر ورزش و جوانان، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی فوتبال، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال و امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال، حضور داشتند، ضمن مرور موفقیت‌های کم‌سابقه ورزشکاران ایرانی در حوزه‌های مختلف ورزشی در سال جاری، بر اهمیت استفاده از همه ظرفیت‌ها برای مشارکت مؤثر کشورمان در میادین ورزشی تاکید شد.

در این جلسه همچنین اقدامات انجام‌شده و در دست انجام برای حضور قدرتمند تیم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تشریح و مقرر شد هماهنگی‌های لازم در این خصوص میان دستگاه‌های ذیربط به‌ویژه وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و وزارت امور خارجه ادامه یابد.

مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در خردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی مشترک مکزیک، آمریکا و کانادا با حضور ۴۸ تیم راه‌یافته به مسابقات برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ