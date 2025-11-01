خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی:

تروریسم به هر شکل و در هر نقطه از جهان، باید همواره محکوم شود

تروریسم به هر شکل و در هر نقطه از جهان، باید همواره محکوم شود
کد خبر : 1708022
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه به کشتار بی گناهان در سودان گفت: تروریسم و خشونت علیه افراد بی‌گناه، به هر شکل و در هر نقطه از جهان، باید همواره محکوم شود.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به کشتار بی گناهان در سودان طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در تماس با همتای سودانی خود، آقای محی‌الدین سالم، مراتب اندوه و نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران را نسبت به کشتار فاجعه‌بار غیرنظامیان بی‌گناه در شهر فاشر ابراز کردم و بر همبستگی ایران با دولت و ملت سودان تأکید کردم.

برخی، تروریست‌ها را به دو دسته «خوب» و «بد» تقسیم می‌کنند و از آن‌هایی حمایت می‌کنند که به قول خودشان، برای تحقق منافع آنها «کارهای کثیف» انجام می‌دهند.

چنین استانداردهای دوگانه تأسف‌باری که مدت‌ها است از سوی دولت‌های غربی دنبال می‌شود، نباید در سال ۲۰۲۵ جایی داشته باشد.

تروریسم و خشونت علیه افراد بی‌گناه، به هر شکل و در هر نقطه از جهان، باید همواره محکوم شود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ